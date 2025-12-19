Sinh vật kinh dị dưới đáy biển được ví như "quả cầu tử thần" ăn thịt

Loài bọt biển ăn thịt "quả cầu tử thần" mới (ảnh: Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute).

Một loài bọt biển mới, được mệnh danh là "quả cầu tử thần" vì khả năng săn mồi đáng kinh ngạc, vừa được phát hiện tại vùng biển sâu gần Nam Cực.

Đây là một trong 30 sinh vật mới được tìm thấy trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu của Quỹ Nippon, mở ra cánh cửa mới về sự đa dạng sinh học dưới đáy đại dương.

Loài bọt biển này thuộc chi Chondrocladia, còn được gọi là bọt biển hình quả bóng bàn, với vẻ ngoài tưởng chừng vô hại: một chùm bong bóng dính vào nhau trên những chiếc que.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài hiền lành đó là bản chất săn mồi hung dữ. Chúng được bao phủ bởi những chiếc móc nhỏ li ti, dùng để bắt giữ các loài giáp xác nhỏ bơi ngang qua.

Dự án Điều tra Sinh vật biển của Quỹ Nippon, khởi động từ năm 2023, là một sáng kiến đầy tham vọng nhằm lập danh mục các sinh vật chưa được biết đến tại vùng biển Nam Cực ít được nghiên cứu.

Đầu năm nay, tàu lặn điều khiển từ xa (ROV) SuBastian đã phát hiện những con bọt biển "quả cầu tử thần" này ở độ sâu 3.601 mét, trong một rãnh phía đông đảo Montagu, một trong những chuỗi đảo xa xôi nhất trên Trái Đất.

Ngoài loài bọt biển ăn thịt, cuộc thám hiểm còn mang lại nhiều phát hiện đáng chú ý khác, bao gồm các loài giun vảy mới với lớp giáp óng ánh, cùng với các loài giáp xác và sao biển chưa từng được ghi nhận.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã ghi lại được video đầu tiên về một con mực khổng lồ non và là nhóm đầu tiên khám phá một hệ sinh thái hoàn toàn mới ẩn dưới một tảng băng khổng lồ tách ra từ sông băng ở Tây Nam Cực.

Loài giun vảy óng ánh mới được phát hiện trong chuyến thám hiểm (ảnh: Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute).

Bà Michelle Taylor, Trưởng bộ phận Khoa học tại Ocean Census, nhấn mạnh: "Vùng biển Nam Cực vẫn chưa được lấy mẫu đầy đủ. Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ đánh giá gần 30% số mẫu thu thập được từ chuyến thám hiểm này, vì vậy việc xác nhận 30 loài mới đã cho thấy mức độ đa dạng sinh học vẫn chưa được ghi nhận".

Những phát hiện này một lần nữa khẳng định rằng đại dương sâu thẳm vẫn còn ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Mỗi khi các nhà khoa học khám phá đáy đại dương, những sinh vật kỳ lạ mới lại xuất hiện, từ những con cua gai góc đến những chú cá đáng yêu, mở rộng danh mục các loài sinh vật mà con người đã biết.

Tất cả các loài mới được tìm thấy trong khuôn khổ Dự án Điều tra Sinh vật biển của Quỹ Nippon sẽ được tập hợp trong một nền tảng dữ liệu truy cập mở, hứa hẹn sẽ là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà khoa học trên toàn thế giới.