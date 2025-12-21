Bà xã tiết lộ về chồng là đô vật đạt HCV SEA Games sau trận đấu dài 1 phút

Chiều 19/12, người thân của vận động viên Cấn Tất Dự ở xã Tây Phương (Hà Nội) ngừng mọi việc, ngồi trước màn hình, theo dõi anh thi đấu trận chung kết môn vật tự do nam, hạng cân 74kg ở SEA Games 33.

Bước vào trận đấu với phong thái bình tĩnh, từ những giây đầu tiên, nam vận động viên quê Hà Nội khiến đối thủ người Indonesia gặp khó khăn. Trong vài chục giây, đô vật đến từ Việt Nam liên tục áp đảo và giành chiến thắng sau thời gian hơn 1 phút.

Nam vận động viên Cấn Tất Dự áp đảo đối thủ người Indonesia trong trận chung kết môn vật tự do nam ở SEA Games 33 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc chồng lần thứ 6 vô địch SEA Games, chị Huyền Trang - vợ đô vật Cấn Tất Dự - không giấu được cảm xúc vui mừng xen lẫn tự hào.

Sau lần đầu tiên vô địch tại SEA Games năm 2011, ở hạng cân 74kg, nam đô vật Cấn Tất Dự tiếp tục giành huy chương vàng môn vật tự do các năm 2013, 2022 và 2023. Riêng năm 2019, anh chinh phục đỉnh cao khu vực ở hạng cân 70kg.

"Năm nay, các đối thủ của anh Dự đều mạnh, không ai nghĩ trận đấu diễn ra nhanh chóng như vậy. Lúc anh giành chiến thắng, mọi người đều xúc động. Sau nhiều tháng kiên trì tập luyện, chồng tôi đã đạt được kết quả mà bản thân và gia đình mong đợi", chị Trang nói.

Theo chị, ngày anh Dự thi đấu chung kết, gia đình có công chuyện nên kết hợp dọn 50 mâm cỗ mời người thân, hàng xóm.

Đô vật Cấn Tất Dự giành chiến thắng trong trận đấu kéo dài hơn 1 phút (Ảnh: Chụp màn hình).

Được biết, đô vật Cấn Tất Dự sinh ra ở làng Bùng - nơi người dân có niềm đam mê với môn vật cổ truyền - từ nhiều đời nay.

Vào ngày 6-10 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm, bà con nơi đây mở hội vật tưởng nhớ công ơn Thành hoàng làng, cầu mong đời sống thanh bình, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt... Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, bộ môn vật vẫn được dân làng giữ gìn. Bà con cùng nhau lập nhóm, câu lạc bộ để rèn luyện sức khoẻ và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Cuộc sống lặng lẽ sau ánh hào quang

Gia đình nam vận động viên có nhiều người tham gia môn vật cổ truyền từ các thế hệ trước. Bố của vận động viên Cấn Tất Dự là ông Cấn Tất Vinh - đô vật nổi tiếng của tỉnh Hà Tây (cũ).

Hiện, ông là người tuyển chọn vận động viên môn vật đồng thời là huấn luyện viên của đội vật dân tộc Hà Nội.

Chị Trang và hai con có cuộc sống hạnh phúc, lặng lẽ sau hào quang của chồng (Ảnh: Nhân vật cug cấp).

Từ ngày còn bé, nam đô vật đã được bố truyền dạy kinh nghiệm thi đấu và những đòn, miếng của môn thể thao này. Theo thời gian, anh muốn tiếp nối truyền thống của gia đình.

Đến nay, sau mỗi giải đấu, chị Trang vẫn thấy ông xã và bố chồng trò chuyện về môn vật rất tâm huyết. Hai bố con trao đổi, phân tích hình ảnh từng trận để khắc phục những miếng tấn công chưa được hoàn hảo.

"Từ nhỏ, chồng tôi đã tham gia hội làng, theo bố đi tập môn vật, xem các giải thi đấu. Năm 2004, anh ấy bắt đầu theo đuổi con đường thể thao thành tích cao và liên tục giành được huy chương vàng ở các kỳ SEA Games", chị Trang chia sẻ.

Quyết liệt trên sân, áp đảo với đối thủ, bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng khi về với gia đình, đô vật Cấn Tất Dự hiền lành, sống tình cảm, hết lòng quan tâm vợ con.

Vợ chồng chị Trang vốn là người cùng làng, quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức kết hôn.

Đến nay, họ đã trải qua 7 năm của cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ.

Tham gia các giải trong nước và khu vực, giành được kết quả cao, cuộc sống của gia đình vận động viên Cấn Tất Dự bình dị và lặng lẽ, không ồn ào trên mạng xã hội. Sau ánh hào quang, nhiều người trêu đùa chị Trang là "vợ của người nổi tiếng".

Vận động viên Cấn Tất Dự khiến vợ khâm phục về ý chí không ngại vất vả, chịu khó tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cả gia đình cảm thấy tự hào về kết quả và vinh quang mà chồng đưa về cho nước nhà. Đối với tôi, cuộc sống bình yên như hiện tại đã là niềm hạnh phúc, không mong đợi gì hơn", chị bày tỏ.

Điều khiến chị Trang khâm phục chồng là ý chí khổ luyện, không ngại vất vả. Những ngày không phải tập luyện ở trung tâm huấn luyện, đô vật Cấn Tất Dự vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng, rèn luyện thể lực 3 buổi/ngày..

"Là vận động viên chuyên nghiệp, ai cũng phải khổ luyện, chồng tôi không phải ngoại lệ. Dù mùa hè hay ngày đông rét mướt, anh đều dậy sớm chạy bộ hoặc tự tập luyện tại nhà như một thói quen", vợ nam đô vật cho biết.

Nói về cách ăn uống của chồng, người phụ nữ cho biết, trong những ngày tập luyện ở trung tâm, ông xã ăn theo chế độ dinh dưỡng của các huấn luyện viên đưa ra.

"Về nhà, chồng tôi ăn khoảng 3 bát cơm/bữa, thường ăn nhiều cá, trứng và thịt gà để giữ được cơ bắp và thể lực tốt. Môn vật không chỉ đòi hỏi sức sức mạnh cả tay, vai, lưng, bụng và chân mà còn cần sự nhanh nhẹn, kịp thời ra các đòn quật để áp đảo đối thủ", chị Trang bày tỏ.

Dự kiến, sau khi khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan, nam vận động viên sẽ trở về nhà trong vài ngày tới. Gia đình chị Trang chưa lên kế hoạch ăn mừng đặc biệt. Vợ chồng mong gia đình được quây quần bên nhau sau hơn một tháng xa cách.