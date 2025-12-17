Loài người có thể tự xây dựng một Trái Đất thứ hai ngay trong Hệ Mặt Trời?

Trong bối cảnh nhân loại đứng trước nguy cơ về sự sụp đổ hệ sinh thái Trái Đất, ý tưởng tìm kiếm một "ngôi nhà" mới luôn là đề tài nóng hổi.

Tuy nhiên, thay vì những hành trình vô vọng đến các ngoại hành tinh xa xôi, một giả thuyết táo bạo đã được đặt ra: Tại sao chúng ta không tự tay xây dựng một hành tinh nhân tạo ngay tại Hệ Mặt Trời?

Chúng ta sẽ cần loại công nghệ nào để chế tạo một hành tinh mới? Chúng ta sẽ tìm đâu ra đủ nguyên liệu thô cho thế giới tương lai của mình? (Ảnh: Whatifshow).

Thách thức của "Đấng sáng tạo"

Để đóng vai một "Đấng sáng tạo", con người phải đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật khổng lồ. Một hành tinh nhân tạo cần phải hội tụ đủ các yếu tố: bầu khí quyển thở được, nhiệt độ ôn hòa, lực hấp dẫn tương đương Trái Đất và một quỹ đạo ổn định quanh Mặt Trời.

Vị trí lý tưởng cho công trình vĩ đại này chắc chắn phải nằm trong "vùng sự sống" (habitable zone) của Mặt Trời, nơi nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh để nước lỏng có thể tồn tại.

Tuy nhiên, bài toán hóc búa nhất không nằm ở vị trí, mà là nguyên vật liệu. Để tạo ra một bản sao của Trái Đất, chúng ta cần một lượng vật chất khổng lồ mà ngay cả khi gom hết toàn bộ vành đai tiểu hành tinh trong Hệ Mặt Trời lại, chúng ta cũng chỉ có được một khối lượng chưa bằng 1/2000 của hành tinh xanh.

Cuộc săn tìm vật liệu xuyên không gian

Ánh mắt của các kỹ sư vũ trụ có thể phải hướng về đám mây Oort, nơi chứa đầy các mảnh vụn băng giá ở rìa ngoài cùng của Hệ Mặt Trời. Dù trữ lượng dồi dào, nhưng khoảng cách là rào cản chí mạng.

Tàu vũ trụ Voyager 1, dù di chuyển với tốc độ 17km/giây suốt 41 năm qua, cũng phải mất thêm 300 năm nữa mới chạm tới rìa của đám mây này và cần tới 30.000 năm để xuyên qua nó.

Một phương án khả thi hơn là "đánh cắp" các mặt trăng. Nếu chúng ta có thể kéo tất cả các vệ tinh của sao Mộc ra khỏi quỹ đạo của gã khổng lồ khí này, chúng ta sẽ thu được lượng vật chất đủ để tạo nên một hành tinh có kích thước bằng 7% Trái Đất.

Hiện tại, có quá nhiều điều chúng ta chưa biết về vũ trụ (Ảnh: Whatifshow).

Kỹ thuật nén trọng lực và tái tạo sự sống

Kích thước nhỏ không đồng nghĩa với trọng lực yếu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng nếu nén được 1/10 khối lượng Trái Đất vào một quả cầu có kích thước bằng Mặt trăng, chúng ta sẽ tái tạo được lực hấp dẫn quen thuộc như đang đứng trên mặt đất hiện nay. Dẫu vậy, quá trình xây dựng phần thô này cũng sẽ ngốn mất hàng trăm năm.

Sau khi ổn định quỹ đạo, công cuộc "thổi hồn" cho hành tinh chết sẽ bắt đầu. Nước sẽ được đổ vào để bốc hơi tạo khí quyển. Một kịch bản trớ trêu nhưng hữu ích là chúng ta có thể chuyển các ngành công nghiệp gây ô nhiễm lên đây để bơm khí CO2, làm dày bầu khí quyển.

Tiếp đó, thực vật sẽ được đưa lên để thực hiện sứ mệnh quang hợp, chuyển hóa CO2 thành oxy.

Cái giá của sự nhân tạo

Phải mất hàng thiên niên kỷ, những cư dân đầu tiên mới có thể đặt chân lên thế giới mới này. Dù mang lại cảm giác thân thuộc về nhiệt độ và trọng lực, hành tinh nhân tạo sẽ không bao giờ có được sự ổn định tự nhiên như Trái Đất. Nó đòi hỏi sự bảo trì tích cực và liên tục từ môi trường đến các thông số quỹ đạo để không bị sụp đổ.

Với những giới hạn về kiến thức vũ trụ hiện tại, việc xây mới một hành tinh dường như là một canh bạc quá lớn về thời gian và nguồn lực. Có lẽ, việc cải tạo một thiên thể đã có sẵn (terraform) sẽ là một lựa chọn khôn ngoan và khả thi hơn cho tương lai của nhân loại.