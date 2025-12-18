Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người dùng cá nhân chính là chi phí, khi những mẫu robot linh hoạt có giá lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn đô la.

Dù có giá rẻ, robot Bumi vẫn có khả năng vận động linh hoạt và giữ thăng bằng tốt trên hai chân (Ảnh: Noetix Robotics).

Tháng 10 vừa qua, Noetix Robotics, một công ty khởi nghiệp tại Bắc Kinh, đã gây bất ngờ khi ra mắt robot hình người Bumi với mức giá chỉ 9.998 tệ (khoảng 37,3 triệu đồng), tương đương một chiếc iPhone 17 Pro Max tại Trung Quốc. Mức giá này đã mở ra cơ hội sở hữu robot hình người cho nhiều người dùng hơn.

Chỉ sau hai tháng ra mắt, những robot Bumi đầu tiên đã được giao đến tay khách hàng. Noetix Robotics cho biết đã nhận được 100 đơn đặt hàng trong giờ đầu tiên và hơn 500 đơn sau hai ngày mở bán.

Bumi có thiết kế nhỏ gọn, cao 94cm và nặng 12kg nhờ sử dụng vật liệu composite nhẹ, giúp người dùng dễ dàng di chuyển. Robot được trang bị pin cho phép hoạt động liên tục trong tối đa 2 giờ.

Mặc dù có giá thành thấp, Bumi vẫn sở hữu khả năng giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt bằng hai chân, thậm chí có thể thực hiện các động tác nhảy múa. Gương mặt của Bumi tích hợp camera để ghi nhận và tương tác với môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Bumi không có bàn tay với các ngón như con người, do đó không có khả năng cầm nắm.

Robot hình người giá rẻ của Trung Quốc có thể làm được gì? (Video: Noetix Robotics).

Noetix Robotics định vị Bumi không phải là robot giúp việc nhà, mà là một thiết bị giải trí và giáo dục trong gia đình. Với nền tảng mã nguồn mở, Bumi cho phép học sinh, sinh viên lập trình để thực hiện các tác vụ hoặc sử dụng làm mẫu vật minh họa về khớp chuyển động của robot.

Hiện tại, Noetix Robotics đang vận hành hai nhà máy sản xuất robot tại Bắc Kinh và Thường Châu. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường tăng cao, công ty dự kiến sẽ mở thêm nhà máy mới để đạt sản lượng 1.000 robot Bumi mỗi tháng.

Sự xuất hiện của Bumi được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng mới trên thị trường robot toàn cầu, mở ra phân khúc robot hình người giá rẻ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu những mẫu robot thông minh với mức giá phải chăng hơn.