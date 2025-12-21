Mỹ bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela sau tuyên bố phong tỏa

Lực lượng Tuần duyên Mỹ áp tải một tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20/12 (Ảnh: X).

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 20/12 cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng), đã chặn giữ một tàu chở dầu vừa cập cảng tại Venezuela trước đó.

Bộ trưởng Noem cũng đăng tải một đoạn video về chiến dịch này trên mạng xã hội X, khẳng định hành động diễn ra trước bình minh nhằm vào “hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị trừng phạt”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela, đồng thời nối tiếp lệnh của Tổng thống Donald Trump ban hành hồi đầu tuần nhằm phong tỏa tất cả các tàu chở dầu “bị trừng phạt” ra vào Venezuela.

Tuy nhiên, khác với con tàu bị thu giữ hồi đầu tháng, tàu bị chặn giữ hôm qua không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và đang chở dầu thô của Venezuela hướng tới châu Á.

Vụ bắt giữ diễn ra trên vùng biển quốc tế và đánh dấu lần chặn giữ thứ hai như vậy trong những tuần gần đây. Kể từ sau vụ chặn giữ đầu tiên, nhiều tàu được cho là đã ở lại trong vùng biển Venezuela thay vì mạo hiểm bị thu giữ, khiến xuất khẩu dầu thô của nước này sụt giảm mạnh.

Chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ kể từ tháng 9 bao gồm việc triển khai hải quân, thu giữ tàu thuyền và hàng chục cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy gần Venezuela. Theo các quan chức Mỹ, những chiến dịch này đã khiến hơn 100 đối tượng bị nghi là thành viên các băng đảng ma túy thiệt mạng.

Caracas đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy và lên án các vụ bắt giữ cùng lệnh phong tỏa của Mỹ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ bằng mọi cách bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nga và Trung Quốc cũng đã lên tiếng, kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc leo thang căng thẳng có thể dẫn tới “những diễn biến không lường trước”, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc tự do giao thương.

Mỹ chưa loại trừ các hành động tiếp theo, khi Tổng thống Trump gần đây tuyên bố rằng ngay cả các đòn tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela vẫn đang được cân nhắc.

Hồi đầu tuần, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố: “Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ. Lực lượng này sẽ còn tiếp tục mở rộng, và cú sốc đối với họ sẽ chưa từng có tiền lệ”.

Ông nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi ra lệnh áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào Venezuela”.