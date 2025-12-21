Hà Nội: Quán cà phê có gấu bông hơn 2m, chủ quán… ghi nhớ từng khách hàng

Khách hàng thích thú chụp ảnh cùng chú gấu bông khổng lồ được đặt trong quán (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Quán cà phê không… “chạy” theo xu hướng

Men theo phố Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), nhóm phóng viên tìm đến Le’s Coffee, một quán cà phê mới mở có diện tích hơn 100m2, thu hút sự chú ý bởi một chú gấu khổng lồ được đặt trong quán.

Anh Lê Văn (42 tuổi, Hà Nội), chủ quán Le’s Coffee, cho biết ngay từ đầu, anh không đặt nặng việc tạo ra một không gian “đẹp để chụp ảnh”, mà ưu tiên cảm giác thoải mái tối đa cho khách khi ngồi lại.

Theo anh, phần lớn khách của quán là dân văn phòng, có nhu cầu ngồi lâu để làm việc hoặc trao đổi công việc, vì vậy không gian cần đủ rộng, yên tĩnh và thoải mái.

“Khách đến quán tôi có thể ngồi làm việc từ khi mở cửa đến khi đóng quán, gọi 1 cốc nước cũng được”, anh Lê Văn cho biết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ quan điểm về việc nhiều quán cà phê hiện nay thu phí khi khách ngồi quá lâu hoặc tỏ thái độ nếu khách chỉ gọi một cốc nước nhưng sử dụng không gian trong thời gian dài, chủ quán Le’s Coffee cho biết bản thân có cách nhìn ngược lại.

“Khách vào quán tôi mà còn phải nghĩ xem ngồi lâu có ngại không, thì tôi coi như mình làm chưa đạt”, anh Văn bộc bạch.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Vũ Ngọc Phương (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng đồng nghiệp tới quán để ngồi uống cà phê và trò chuyện ở không gian ngoài trời của quán.

Theo chị Ngọc Phương, lý do chị thường chọn những quán như Le’s Coffee không nằm ở việc có nhiều góc chụp ảnh, mà ở cảm giác dễ chịu khi ngồi lại, đặc biệt trong khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa ngày làm việc.

Chị Ngọc Phương (bên phải) và đồng nghiệp đều rất thích đồ uống và không gian quán (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khác với nhiều quán cà phê được trang trí theo xu hướng để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, Le’s Coffee không có nhiều chi tiết bài trí cầu kỳ.

Bên trong quán, không gian được bố trí đơn giản, bàn ghế sắp xếp cách nhau, tạo cảm giác thoáng và tương đối yên tĩnh dù nằm trên trục đường có mật độ giao thông cao.

Chú gấu bông cao hơn 2m - điểm nhấn trang trí dễ nhận thấy nhất trong quán, cũng chỉ đóng vai trò nhận diện không gian, bởi phần lớn khách đến đây dành thời gian cho máy tính xách tay, giấy tờ hoặc những cuộc trao đổi công việc ngắn.

Quán nằm ngay mặt đường phố Cát Linh, có cả không gian ngoài trời và trong nhà (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Lê Văn cho biết, bản thân không làm quán cà phê để chạy theo các xu hướng trên mạng xã hội. Anh mong muốn không gian quán có thể tạo cảm giác thoải mái cho nhóm khách hàng ở đa dạng độ tuổi.

“Quán cà phê của tôi không chạy theo xu hướng, tuy nhiên vẫn sẽ cập nhật liên tục để khách hàng cảm thấy đủ thú vị. Điển hình như chú gấu bông cao hơn 2m trong quán được chuyển về từ Hàn Quốc, nhưng vài năm nữa, có thể cũng sẽ được thay đổi”, chủ quán thẳng thắn.

Chủ quán có thói quen… ghi nhớ từng khách hàng

Là người có thói quen uống cà phê hằng ngày, chị Nguyễn Thị Mai Hương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết thường để ý khá kỹ đến cách pha chế và hệ thống máy móc tại các quán cà phê.

Vừa tranh thủ chụp hình cùng gấu bông, chị Mai Hương vừa bộc bạch: “Đây là lần đầu tôi thấy một chú gấu bông lớn như vậy trong quán cà phê, cảm giác khá thú vị” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo chị Mai Hương, điều khiến chị yên tâm khi ghé Le’s Coffee là việc chủ quán sẵn sàng trao đổi rõ ràng về nguồn nguyên liệu sử dụng, từ cà phê, cho đến cả… nước lọc.

“Tôi thích cà phê nên hay nhìn máy pha và cách họ làm đồ uống. Chủ quán nói rõ nguyên liệu đều được chọn kỹ, kể cả nước lọc cũng là nước có khoáng đạt chuẩn nên tôi khá yên tâm”, chị Mai Hương chia sẻ.

Ở một bàn gần đó, Linh Lan (25 tuổi, Hà Nội) đang thưởng thức món Chocobomb – một loại đồ uống ngọt, được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây bởi hương vị ngon và đẹp mắt.

Linh Lan cho biết, dù quán không có quá nhiều món “độc lạ”, nhưng Chocobomb là đồ uống khiến cô quay lại nhiều lần vì hương vị dễ uống, vừa bắt kịp xu hướng với mọi người mà không cần chen chúc trong những quán cà phê quá đông.

Đồ uống tại quán có giá dao động từ 35.000-60.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tôi mới đến quán khoảng 4 lần. Lần gần nhất, tôi vừa bước vào thì anh chủ đã nói luôn “như mọi khi nhé”, làm tôi khá bất ngờ”, Linh Lan chia sẻ.

Theo Linh Lan, việc chủ quán nhớ thói quen gọi đồ uống của khách, kể cả với những người trẻ chỉ mới ghé vài lần, khiến cô cảm thấy gần gũi và có nhiều thiện cảm.

Phía bên ngoài quán, anh Lê Văn thường chờ sẵn để đón khách. Mỗi khi có khách hàng bước vào, anh lập tức đứng dậy, cười tươi và nói “Xin chào chị! Xin chào anh!”.

Khi tới quán, khách hàng sẽ nhận được những lời chào ấm áp, thân tình khiến ai ghé thăm cũng cảm thấy được chào đón như trở về nhà (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Lê Văn cho biết thêm, chỉ cần khách đến quán khoảng lần thứ ba, anh đã có thể ghi nhớ gương mặt và thói quen gọi đồ uống. Đối với chủ quán Le’s Coffee, việc nhớ mặt khách không nhằm mục đích giới thiệu thêm đồ uống hay tăng doanh thu, mà để mỗi người khi bước vào quán đều cảm nhận được sự quan tâm.

“Tôi muốn khách vào quán có cảm giác như về nhà, thấy mình được nhớ và được quan tâm. Có người ở rất xa, chỉ ghé quán 15–20 phút để ngồi kể với tôi vài câu chuyện thường ngày, đơn giản vì họ muốn chia sẻ thôi”, anh Văn nói.

Theo anh, khi khách cảm thấy thoải mái và được tôn trọng, họ sẽ tự nhiên quay lại quán, không phải vì lời mời chào, mà bởi cảm giác thoải mái và thân thuộc.

Giá tham khảo: 35.000-60.000 VNĐ Địa chỉ: 15 Cát Linh, Hà Nội

Ảnh: Nguyễn Hà Nam