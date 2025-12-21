Ukraine nêu “lằn ranh đỏ” trong đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 20/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng do Mỹ làm trung gian, các bất đồng then chốt về lãnh thổ, an ninh và tái thiết vẫn không thay đổi.

Theo ông Zelensky, vấn đề nhạy cảm và khó giải quyết nhất vẫn là chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Ông không nêu chi tiết, nhưng khẳng định đây là “lằn ranh đỏ” không thể thương lượng.

Bên cạnh đó, Ukraine coi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, là tài sản chiến lược không thể tách rời khỏi chủ quyền quốc gia.

Vấn đề lớn thứ ba được Tổng thống Ukraine đề cập đến là nguồn tài chính cho tái thiết hậu chiến. Kiev cho rằng bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào cũng phải đi kèm các cam kết rõ ràng về hỗ trợ kinh tế và phục hồi cơ sở hạ tầng của Ukraine vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong hơn 3 năm xung đột.

Ngoài 3 điểm chính trên, ông Zelensky cho biết vẫn còn hàng loạt vấn đề kỹ thuật khác, bao gồm các bảo đảm an ninh, cơ chế giám sát việc thực thi thỏa thuận, cũng như hình thức hiện diện quốc tế nhằm đảm bảo thỏa thuận hòa bình không bị phá vỡ.

“Tại thời điểm này, điều quan trọng không phải là nơi các lập trường có thể giao nhau, mà là việc chúng tôi đã chuyển đầy đủ lập trường của mình tới Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông, Washington sẽ đóng vai trò trung gian trao đổi những quan điểm này với Nga, và Kiev đang chờ phản hồi từ Moscow.

Ông cho hay, phía Mỹ đã bày tỏ rõ những nội dung mà họ sẵn sàng ủng hộ, đồng thời 2 bên sẽ tiếp tục tham vấn ở cấp chuyên viên trong thời gian tới. Ông cũng ủng hộ đề xuất của Mỹ về hình thức đàm phán 3 bên có cả sự tham gia của Nga.

Việc nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ, quyền kiểm soát ZNPP và các bảo đảm an ninh cho thấy Kiev lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận nào thiếu ràng buộc cụ thể đều có thể dẫn tới một vòng xung đột mới trong tương lai.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh hòa bình không thể đạt được bằng mọi giá. Ông khẳng định hòa bình phải công bằng và bền vững. Ông nêu rõ, bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải bao gồm những phản ứng cụ thể từ Mỹ và châu Âu nếu Nga phát động một cuộc xung đột mới.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục các nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine dựa trên kế hoạch hòa bình mà Washington đưa ra tháng trước.

Tối 19/12, trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umierov xác nhận cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine với các đối tác Mỹ và châu Âu tại Miami đã kết thúc, song không công bố chi tiết kết quả.

Cùng lúc đó, truyền thông phương Tây đưa tin, ngày 20/12, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã đến Miami để thảo luận với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về kế hoạch hòa bình Ukraine.