Nổi bật tuần qua: Người đàn ông đối mặt sư tử trong đêm và cái kết

Người đàn ông đối mặt sư tử trong đêm và cái kết

Camera giám sát bên ngoài một nhà máy ở thành phố Junagadh, Ấn Độ, đã ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đang đi dạo vào buổi đêm đã bất ngờ chạm mặt một con sư tử đang đi lang thang trong khu vực.

Cuộc chạm trán bất ngờ đã khiến cả người lẫn sư tử đều giật mình, hốt hoảng bỏ chạy về 2 hướng, điều này giúp người đàn ông sống sót vì không bị sư tử tấn công.

Sư tử châu Á sống trong môi trường rừng, thay vì trên thảo nguyên như sư tử châu Phi. Kích thước của sư tử châu Á nhỏ hơn so với đồng loại sống tại châu Phi.

Người đàn ông đối mặt sư tử trong đêm và cái kết (Video: NDTV).

Hổ con trốn mẹ đi chơi nhưng bất thành

Hổ con tinh nghịch đã âm thầm lẻn ra khỏi chuồng, nhưng hành động của chú hổ con đã không qua được mắt mẹ của mình.

Hổ con trốn mẹ đi chơi nhưng bất thành (Video: Instagram).

Quay được video sóc bạch tạng cực quý hiếm

Một cặp vợ chồng người Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy con sóc bạch tạng xuất hiện trong vườn nhà của họ nằm tại thị trấn Petts Wood, phía đông nam London, Anh.

Cặp đôi này đã lắp đặt camera để ghi lại hình ảnh của chú sóc đặc biệt này. Hình ảnh từ video cho thấy chú sóc có bộ lông trắng muốt và đôi mắt hồng, đặc điểm của những sinh vật bị mắc chứng bạch tạng.

Bạch tạng là một rối loạn di truyền hiếm gặp, trong đó cơ thể không sản xuất hoặc sản xuất rất ít melanin, sắc tố quyết định màu da, tóc và mắt.

Các nhà khoa học cho biết sóc bạch tạng cực kỳ hiếm tại Anh, ước tính chỉ có khoảng 1/100.000 sóc được sinh ra mắc chứng bạch tạng. Nhiều nhà khoa học cho rằng từ trước đến nay, chỉ có khoảng 50 con sóc bạch tạng trên khắp nước Anh.

Quay được video sóc bạch tạng cực quý hiếm (Video: X).

Hàng trăm con cá sấu bơi dưới hồ nước công viên

Những người đi dạo trong công viên Stephen C. Foster, nằm tại bang Florida, Mỹ, đã kinh hãi khi nhìn thấy hàng trăm con cá sấu đang bơi phía dưới hồ nước của công viên.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy đàn cá sấu xuất hiện gần như kín hồ, bơi lội một cách chậm rãi đầy đáng sợ.

Ban quản lý của công viên cho biết cá sấu thường tụ tập về đây vào những tháng mùa hè và khuyến cáo các du khách tránh xa hồ, giữ khoảng cách an toàn với những con cá sấu.

Bang Florida là một trong những bang có loài cá sấu mõm ngắn Mỹ sinh sống nhiều nhất. Ước tính có khoảng 1,3 triệu cá sấu mõm ngắn Mỹ hoang dã sống tại bang này.

Hàng trăm con cá sấu bơi dưới hồ nước công viên (Video: Reddit).

Chủ nhà kinh hãi phát hiện rắn hổ chúa dài gần 4m ẩn nấp dưới tủ bếp

Một người đàn ông sống tại thành phố Songkhla, Thái Lan, trong khi đang nấu bữa tối cho gia đình thì nghe thấy tiếng rít phát ra từ phía bên dưới tủ bếp. Khi nhìn vào khe hở phía dưới tủ, người này đã kinh hoàng phát hiện một con rắn cỡ lớn đang nằm cuộn mình.

Người đàn ông hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài và gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ.

Khi chuyên gia bắt rắn đến hiện trường, người này đã không gặp nhiều khó khăn để kéo con rắn cỡ lớn ra khỏi khe tủ, sau đó dễ dàng khống chế con vật bằng tay không.

Con rắn bị bắt giữ là một cá thể rắn hổ chúa, sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người, dài hơn 3,7m. Con rắn sau đó được bỏ vào bao tải để thả tự do tại một khu vực cách xa con người sinh sống.

Chủ nhà kinh hãi phát hiện rắn hổ chúa dài gần 4m ẩn nấp dưới tủ nhà bếp (Video: Viral Press).

Người phụ nữ bất ngờ bị bò hoang tấn công, giẫm đạp dữ dội

Video do camera giám sát ghi lại tại thành phố Anand, Ấn Độ, cho thấy người phụ nữ đang đi bộ trên đường bất ngờ bị con bò lao đến từ phía sau dùng sừng xô ngã.

Sau khi húc ngã người phụ nữ, con bò này tiếp tục giẫm đạp nạn nhân một cách dữ dội. Những người đi đường đã cố gắng ngăn cản con bò, nhưng điều này càng khiến con vật trở nên hung hăng và tấn công người phụ nữ dữ dội hơn.

Chỉ khi bị những người đi đường tấn công và xua đuổi, con bò mới chấp nhận bỏ đi. Người phụ nữ nhanh chóng được mang đến bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Vì lý do tôn giáo, bò được xem là loài vật linh thiêng và được thả rông tại Ấn Độ. Ước tính hiện có khoảng 5 triệu con bò vô chủ tại quốc gia này.

Người phụ nữ bất ngờ bị bò hoang tấn công, giẫm đạp dữ dội (Video: Newsflare).

Sói liều lĩnh cướp thức ăn của gấu xám Bắc Mỹ vì quá đói

Nhìn thấy gấu xám Bắc Mỹ đang nằm ngủ sau khi thưởng thức bữa ăn, một con sói đã âm thầm tiếp cận, với hy vọng có thể cướp được những gì còn sót lại từ bữa ăn của gấu xám.

Có vẻ như con sói trong tình huống này đã quá đói, đến mức phải liều lĩnh cướp miếng ăn của kẻ săn mồi đáng sợ như gấu xám. Tuy nhiên, khi sói chưa kịp thực hiện âm mưu của mình, gấu xám đã thức dậy.

Dĩ nhiên, sói không thể so với gấu xám về sức mạnh, buộc sói phải bỏ chạy để giữ mạng.

Sói liều lĩnh cướp thức ăn của gấu xám Bắc Mỹ vì quá đói (Video: Roaring Earth).

Chú khỉ trở nên nổi tiếng vì biết cách tạo dáng để du khách chụp ảnh

Một chú khỉ được chăm sóc tại vườn thú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vì biết thể hiện các động tác tạo dáng hết sức hài hước và ngộ nghĩnh để du khách có thể chụp ảnh.

Video do các du khách ghi lại cho thấy chú khỉ tạo ra nhiều tư thế khác nhau, bao gồm cả hành động chu môi và chỉ tay, khiến người xem vô cùng thích thú. Chú khỉ này không hề bối rối khi có đông du khách vây quanh mình, thay vào đó còn tích cực tạo dáng để họ có thể chụp ảnh hoặc quay video.

Chú khỉ trong đoạn clip là một cá thể khỉ đuôi ngắn Tây Tạng, loài linh trưởng sống ở vùng núi cao Tây Tạng và một số khu vực lân cận. Chúng thường sống ở những ngọn núi có độ cao từ 1.000 đến 4.500m trên mực nước biển.

Đại diện của vườn thú cho biết chú khỉ này không hề được huấn luyện và nó chỉ bắt chước theo hành động của các du khách. Họ cũng khuyên các du khách không nên trêu chọc khỉ, tránh làm cho con vật trở nên kích động hoặc bị căng thẳng.

Chú khỉ trở nên nổi tiếng vì biết cách tạo dáng để du khách chụp ảnh (Video: Weibo).

Người đàn ông bị voi rượt đuổi, giẫm đạp khi cố gắng chụp ảnh với con vật

Một người đàn ông đã suýt phải trả giá đắt khi tiếp cận một con voi hoang dã để chụp ảnh. Video do nhân chứng ghi lại cho thấy con voi đã bất ngờ nổi giận, rượt đuổi và giẫm đạp người đàn ông này.

Sự việc xảy ra tại bang Karnataka, Ấn Độ. Người đàn ông đã cố gắng bỏ chạy, nhưng không thể nhanh bằng tốc độ của voi. May mắn, con voi đã bỏ đi sau khi giẫm vào người đàn ông, thay vì tiếp tục tấn công.

Nạn nhân được nhanh chóng mang đến bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Người này còn bị xử phạt vì hành vi khiến động vật hoang dã kích động.

Người đàn ông bị voi rượt đuổi, giẫm đạp khi cố gắng chụp ảnh với con vật (Video: Newsweek).

Phản ứng của khỉ khi được cho ăn trứng bắc thảo

Trứng bắc thảo là món ăn yêu thích của không ít người, nhưng với những chú khỉ, mùi đặc trưng của trứng bắc thảo có thể khiến chúng cảm thấy khó chịu.