Nổi bật tuần qua: Rắn theo dòng nước lũ bò vào nhà mà không ai nhận ra

Rắn theo dòng nước lũ bò vào nhà mà cả gia đình không nhận ra

Khoảnh khắc thót tim được camera giám sát ghi lại, cho thấy một con rắn đã trườn vào bên trong nhà, nhưng những người trong gia đình đều không hay biết.

Chỉ đến khi một cậu bé phát hiện ra con rắn ở góc tường và hoảng hốt hét lên, những người trong nhà mới biết đến sự hiện diện của con vật. Một người đàn ông sau đó đã xử lý con rắn để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Sau những cơn mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, rắn thường có xu hướng tìm nơi khô ráo để ẩn nấp, do vậy chúng có thể trườn vào các hộ gia đình và nấp dưới gầm giường, góc tường. Nếu phát hiện rắn trườn vào nhà, hãy tìm cách xua đuổi chúng, không bắt giữ để tránh bị cắn.

Nếu không thể xua đuổi và không phân biệt được đó là rắn độc hay vô hại, bạn có thể tiêu diệt con vật để đảm bảo an toàn.

Hươu mẹ có mặt kịp thời, giải cứu con non khỏi bị cáo tấn công

Hươu non lạc mẹ đã bị lọt vào tầm ngắm của một con cáo. Kẻ săn mồi tinh ranh đã vờn quanh khiến hươu non kiệt sức trước khi tung ra đòn kết liễu để tiêu diệt con mồi.

Tuy nhiên, cáo không ngờ rằng hươu mẹ đã quay trở về kịp lúc, xua đuổi kẻ đi săn để bảo vệ cho con.

Giành nhau miếng ăn, báo hoa mai làm rơi con mồi xuống đầu linh cẩu

Hai con báo hoa mai đã hợp lực để lôi con mồi lên ngọn cây cao trước khi thưởng thức. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã nảy sinh khi hai con vật tranh giành miếng ăn.

Trong khi đó, bầy linh cẩu cũng đang chầu chực phía dưới gốc cây với hy vọng có thể kiếm được chút ít gì đó sót lại từ bữa ăn của báo.

Một trong hai con báo sau đó đã bị ngã khỏi cây. Con vật này đã vội rút lui để tránh bị linh cẩu tấn công. Miếng mồi ngon cũng từ trên ngọn cây cao rơi xuống đầu bầy linh cẩu đang đứng dưới.

Cuối cùng, cả hai con báo đều chấp nhận mất trắng con mồi chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ.

Chó gây kinh ngạc vì nhảy thẳng từ trên tầng cao xuống đất

Chó không phải là loài động vật có khả năng leo trèo và nhảy giỏi như mèo, nhưng con chó trong đoạn clip đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi nhảy từ tầng 4 xuống đất mà vẫn bình an vô sự.

Dường như nền đất mềm đã làm giảm lực tác động, giúp con chó không bị thương sau cú nhảy mạo hiểm.

Linh dương mù đi vào chỗ chết mà không hề hay biết

Một du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã ghi lại được khoảnh khắc một con linh dương Eland bị mù nên không hề hay biết nó đang di chuyển về phía những con sư tử đang rình rập trong bụi cỏ.

Khi con vật xấu số này nghe thấy tiếng sư tử lao về phía mình, nó cố gắng bỏ chạy nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Với tình trạng thị lực của con linh dương Eland này, việc trở thành miếng mồi cho những kẻ đi săn chỉ là vấn đề thời gian.

Linh dương Eland là loài linh dương lớn nhất thế giới, với những con đực trưởng thành nặng từ 500 đến 600kg, thậm chí có thể nặng đến 900kg, nhưng hiếm gặp. Những cá thể linh dương Eland cái nặng từ 350 đến 450kg.

Khỉ đầu chó kéo đuôi báo hoa mai để trêu chọc

Con khỉ đầu chó đã liên tục kéo đuôi của một con báo hoa mai đang đứng trên cây. Hành động này của khỉ đầu chó như một cách để con vật thư giãn.

Báo hoa mai cảm thấy khó chịu vì trò đùa này, nhưng không dám quay lại gây chiến với khỉ đầu chó.

Báo hoa mai có khả năng tiêu diệt một con khỉ đầu chó trong cuộc chiến tay đôi, nhưng khi phải đối đầu với cả đàn khỉ đầu chó, báo sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng.

Cuộc chiến tay ba tranh giành con mồi giữa báo hoa mai, cá sấu và linh cẩu

Đoạn video ghi tại Khu bảo tồn Marloth (Nam Phi) cho thấy một con linh cẩu săn linh dương Impala nhưng thất bại. Không lâu sau, báo hoa mai hạ gục được một con linh dương. Linh cẩu liền cướp mồi, buộc báo phải bỏ chạy.

Tuy nhiên, tiếng động đã thu hút hai con cá sấu gần đó. Chúng lao lên bờ giành xác linh dương, khiến linh cẩu bất lực.

Khi có thêm một linh cẩu khác xuất hiện, cả hai liều lĩnh lao vào giành giật, nhưng chỉ xé được vài miếng thịt. Cuối cùng, cá sấu tha mồi xuống sông để ăn trọn vẹn.

Bật cười trước khoảnh khắc khỉ đột con vỗ ngực thể hiện sức mạnh

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú khỉ đột con đứng dậy và vỗ ngực đầy mạnh mẽ để thể hiện sức mạnh đã khiến nhiều người xem phải bật cười vì sự đáng yêu.

Hải cẩu thể hiện sự thân thiện với thợ lặn như một chú chó con

Chú hải cẩu đã thể hiện sự thân thiện và thích thú khi được thợ lặn gãi vào cổ. Hành động của chú hải cẩu khiến nhiều người liên tưởng đến một chú chó con đang chơi đùa cùng chủ.

Hình ảnh ngộ nghĩnh của bầy chim cánh cụt khi di chuyển trên mặt băng

Đoạn video ghi lại hình ảnh bầy chim cánh cụt di chuyển trên mặt băng khiến người xem phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh và hài hước. Không ít người so sánh hình ảnh này với những cảnh trong phim hoạt hình.