Khoảnh khắc voi mẹ tha xác con khắp thảo nguyên khiến nhiều người xúc động

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một con voi mẹ đang dùng vòi để nâng xác voi con.

Các nhân chứng cho biết trước khi cảnh tượng này diễn ra, voi mẹ vừa sinh con nhưng voi non xấu số đã bị chết ngay khi vừa chào đời.

Dường như voi mẹ không chấp nhận sự thật rằng con mình đã chết nên dùng vòi nâng xác voi con lên và tha đi khắp nơi.

Khoảnh khắc voi mẹ tha xác con khắp thảo nguyên khiến nhiều người cảm động (Video: Kruger).

Theo các chuyên gia về động vật, voi là loài động vật có tính cộng đồng và xã hội rất cao, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa mẹ, con và các thành viên trong đàn.

Voi còn có thể cảm nhận được khi một thành viên trong đàn hoặc con cái của chúng bị chết. Voi sẽ ghi nhớ rõ vị trí xác của những cá thể trong đàn đã nằm xuống để quay trở lại thăm, ngay cả khi toàn bộ thi thể đã bị thối rữa và chỉ còn xương

Những con voi cái trong đàn sẵn sàng chăm sóc và cho voi con bú trong trường hợp mẹ của chúng bị bệnh hoặc chết vì lý do nào đó.

Voi là loài động vật có vú sống trên cạn có thời gian mang thai lâu nhất, với thời gian mang thai lên đến 22 tháng. Nhờ thời gian mang thai lâu, voi con sau khi chào đời đã phát triển khá hoàn thiện, có thể đứng dậy và đi theo đàn chỉ sau vài giờ.

Voi thường chỉ sinh một con mỗi lần mang thai. Tỷ lệ sinh đôi của loài voi là rất hiếm, thường chỉ chiếm khoảng 1% trường hợp voi mang thai.

Voi con sau khi chào đời sẽ bú sữa mẹ trong khoảng từ 2 đến 4 năm đầu đời, sau đó sẽ tiếp tục sống cùng với mẹ trong khoảng từ 5 đến 10 năm. Voi cái thường sống chung với mẹ suốt đời, trong khi voi đực có thể tách ra khỏi đàn để sống tự lập hoặc gia nhập những đàn voi khác khi đạt độ tuổi từ 10 đến 15 năm.