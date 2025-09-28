Nổi bật tuần qua: Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời

Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đàn chim lông trắng, đuôi dài bay giữa trời khiến cộng đồng mạng tại Trung Quốc xôn xao vì nhiều người cho rằng loài chim này rất giống với loài phượng hoàng trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây là loài gà lôi trắng, loài gà lôi được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thuộc vùng núi của các quốc gia Đông Nam Á và các tỉnh miền Đông, Nam Trung Quốc.

Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời (Video: Douyin).

Trâu rừng châu Phi nhận bài học vì đối đầu tê giác

Dù thua kém cả ngoại hình lẫn sức mạnh, trâu rừng vẫn liều lĩnh thách thức và đọ sức với tê giác, cuối cùng đã phải nhận một bài học nhớ đời.

Trâu rừng châu Phi nhận bài học vì đối đầu tê giác (Video: X).

Rắn bò vào phòng ngủ, tung cú mổ nhắm đến người phụ nữ đang nằm trên giường

Camera giám sát bên trong một ngôi nhà tại xã Minh Đài, Phú Thọ, đã ghi lại được khoảnh khắc người phụ nữ cùng chồng đang nằm trên giường trong phòng ngủ để xem điện thoại. Người này khi nghe thấy tiếng động phía sau đã quay lại để kiểm tra thì hốt hoảng nhìn thấy một con rắn đang trườn bên cạnh.

Con rắn bị động, lập tức tung ra cú mổ nhằm vào người phụ nữ, nhưng may mắn người này đã phản ứng nhanh nên tránh được. Hai vợ chồng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Con rắn sau đó bị chủ nhà bắt giữ và được xác định là một cá thể rắn ráo, không có độc. Con rắn đã được chủ nhà thả về tự nhiên.

Rắn bò vào phòng ngủ, tung cú mổ nhắm đến người phụ nữ đang nằm trên giường (Video: HKN).

Trâu mẹ vô tình húc văng con mình khi cố gắng chống lại sư tử

Khi thấy con mình bị sư tử tấn công và chuẩn bị ăn thịt, trâu rừng mẹ đã lao đến tấn công sư tử để giải cứu cho con. Tuy nhiên, thay vì húc trúng kẻ đi săn, trâu rừng mẹ lại vô tình húc vào con mình khiến trâu con bị hất văng lên cao.

Trâu mẹ vô tình húc văng con mình khi cố gắng chống lại sư tử (Video: X).

Cách rùa biển nằm ngủ dưới nước

Dù là một loài sinh vật biển và sống dưới nước, rùa biển lại hô hấp bằng phổi, nghĩa là chúng chỉ có thể thở được khi ở trên mặt nước chứ không thể hô hấp khi đang ở dưới nước. Đây là lý do khiến rùa biển cần phải thường xuyên nổi lên mặt nước để hít thở không khí.

Rùa biển có hệ hô hấp phát triển, phổi có khả năng chứa một lượng lớn ô xy, giúp cho chúng có thể ở dưới nước lâu hơn. Trong khi không hoạt động, rùa biển có thể ở dưới nước đến 7 giờ mà không cần ngoi lên để thở.

Hình ảnh một con rùa biển nằm ngủ dưới đáy đại dương khiến nhiều người kinh ngạc, khi con vật thở ra bong bóng để giúp cơ thể không bị nổi lên, cũng như để giữ cho ô xy trong cơ thể khi đang ngủ.

Cách rùa biển nằm ngủ dưới nước (Video: Instagram).

Tình huống chạm mặt bất ngờ giữa 3 loài săn mồi đáng sợ nhất thảo nguyên châu Phi

Các du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi) đã ghi lại được cuộc chạm trán đầy bất ngờ giữa 3 kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên, bao gồm sư tử, linh cẩu và chó hoang châu Phi.

Đoạn clip do một du khách ghi lại cho thấy bầy chó hoang châu Phi đã phải bỏ đi khi thấy một con linh cẩu xuất hiện. Dường như bầy chó hoang châu Phi không muốn xảy ra một cuộc chiến với linh cẩu nên tìm cách tránh mặt. Con linh cẩu cũng phớt lờ bầy chó hoang châu Phi và thản nhiên bước đi.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, thì những "vị vua" thực sự xuất hiện. Một đàn sư tử bất ngờ lao ra từ bụi rậm, khiến bầy chó hoang lẫn linh cẩu đều hốt hoảng bỏ chạy. Đàn sư tử dường như chỉ muốn thị uy sức mạnh, nên cũng không rượt đuổi quá gắt gao.

Dù có ngoại hình nhỏ bé, chó hoang châu Phi là loài săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên, khi các thành viên trong bầy có thể phối hợp hết sức ăn ý để bao vây và săn được những con mồi cỡ lớn, kể cả trâu rừng hoặc thậm chí những con sư tử đơn độc.

Tình huống chạm mặt bất ngờ giữa 3 loài săn mồi đáng sợ nhất châu Phi (Video: Kruger).

Rắn xuất hiện trên nắp capo ô tô tại TPHCM

Tài xế và người ngồi trong ô tô đã có tình huống giật mình khi nhìn thấy một con rắn xuất hiện ở trên nắp capo. Con vật sau đó trườn vào phía trong khoang máy để lẩn trốn.

Con rắn trong tình huống này là một cá thể rắn cườm, loài rắn vô hại, không có nọc độc và được phân bố rộng trên khắp Việt Nam.

Rắn xuất hiện trên nắp capo ô tô tại TPHCM (Video: TikTok).

Khoảnh khắc khỉ đột đầu đàn vỗ ngực đầy kiêu hãnh để thị uy sức mạnh

Đoạn video được một du khách ghi lại, cho thấy nhóm người đang tiếp cận bầy khỉ đột trên núi cao, thì con khỉ đột đầu đàn đã bất ngờ đứng bật dậy, vỗ ngực đầy kiêu hãnh và lao về phía một khách tham quan trong đoàn.

Phản ứng bất ngờ của con khỉ đầu đàn đã khiến những người xung quanh rùng mình và lo lắng cho sự an toàn của vị khách này.

May mắn, con khỉ đột dường như chỉ muốn thị uy sức mạnh và đã phớt lờ người này nên không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc khỉ đột đầu đàn vỗ ngực đầy kiêu hãnh để thị uy sức mạnh (Video: X).

Cách giúp loài chim cánh cụt di chuyển nhanh hơn trên mặt băng

Thay vì di chuyển bằng 2 chân như thường thấy, chim cánh cụt có thể áp sát bụng xuống mặt băng và dùng 2 chân để đẩy, giúp loài vật này có thể di chuyển nhanh hơn.

Cách giúp loài chim cánh cụt di chuyển nhanh hơn trên mặt băng (Video: Reddit).

Bạch tuộc làm phồng cơ thể để tự vệ

Khi cảm thấy bị đe dọa, bạch tuộc sẽ thu mình, cuộn những xúc tu lại để tạo thành hình dạng của một quả bóng. Điều này sẽ giúp cơ thể của chúng trở nên to lớn hơn nhằm xua đuổi kẻ săn mồi.