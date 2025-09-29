Đoạn video được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên MalaMala, Nam Phi, cho thấy một con báo hoa mai đang ẩn nấp bên trong những bụi cây rậm rạp và âm thầm tiếp cận bầy chó hoang châu Phi để săn mồi.

Khi một con chó hoang châu Phi đang tiến đến gần, báo hoa mai đã nhanh chóng từ bụi rậm lao ra, tung cú cắn trúng vào cổ họng khiến con mồi lập tức bị tê liệt và không thể phản kháng.

Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, những cá thể chó hoang châu Phi trong đàn lập tức lao đến để giải cứu. Những con chó hoang bao vây, cắn dữ dội nhằm vào cơ thể của báo hoa mai.

Báo hoa mai suýt trả giá đắt khi tấn công chó hoang châu Phi (Video: Kruger).

Dường như báo không lường trước tình huống mình sẽ bị lọt vào vòng vây của bầy chó hoang châu Phi nên đã tỏ ra lúng túng. Từ vị thế của kẻ đi săn, báo hoa mai đã trở thành con mồi, khi không thể chống đỡ những đợt tấn công liên tục nên phải trèo lên cây cao để trốn.

Không thể trèo lên cây để đuổi theo báo, đàn chó hoang vẫn canh sẵn dưới gốc cây để quyết tâm báo thù. Trong khi đó, con chó hoang châu Phi xấu số bị báo hoa mai tấn công vẫn nằm quằn quại đau đớn một lúc trước khi tắt thở. Dường như con chó hoang châu Phi này đã bị gãy đốt sống cổ sau đòn tấn công chí mạng của báo.

Dù rất muốn trả thù cho đồng loại, bầy chó hoang châu Phi sau đó vẫn phải chấp nhận rời đi mà không thể làm gì được báo hoa mai. Đến lúc này, báo mới rời khỏi cây cao, tiếp cận xác chết của con chó hoang châu Phi xấu số và bắt đầu thưởng thức con mồi.

Chó hoang châu Phi có cách phối hợp ăn ý giữa các cá thể trong đàn khi đi săn hoặc khi tấn công kẻ thù (Ảnh: ASF).

Chó hoang châu Phi còn được gọi là sói linh hay sói vằn, là loài động vật có vú trong họ chó, chủ yếu phân bố ở châu Phi. Chúng là loài động vật có tính xã hội rất cao, sống trong các bầy có phân cấp thống trị riêng biệt giữa con đực và con cái.

Chó hoang châu Phi được xem là bậc thầy của nghệ thuật săn mồi theo đàn, khi những cá thể trong đàn có thể phối hợp cùng nhau một cách rất ăn ý nhờ vào sự kỷ luật và khả năng đoàn kết. Các thống kê khoa học cho thấy chó hoang châu Phi đạt tỷ lệ thành công lên đến 75% cho mỗi chuyến đi săn.

Chó hoang châu Phi còn là một trong những loài thú có lực cắn mạnh nhất trong các loài động vật ăn thịt, khi có thể dễ dàng xé toạc phần thịt mềm của các loài động vật ăn cỏ như linh dương, thậm chí là trâu rừng. Sau khi săn mồi, những con non trong đàn sẽ được ưu tiên thưởng thức bữa ăn trước.

Sự phối hợp ăn ý giữa những cá thể trong đàn giúp chó hoang châu Phi có thể bao vây và tiêu diệt được cả những loài động vật mạnh mẽ trên thảo nguyên, bao gồm sư tử, linh cẩu, báo hoa mai…

Báo hoa mai thường tìm cách giết chết những con chó hoang châu Phi non hoặc những cá thể chó hoang đi đơn độc để không bị cạnh tranh về nguồn thức ăn hoặc đôi khi để ăn thịt. Tuy nhiên, khi bị đàn chó hoang châu Phi bao vây và chống trả, không phải lúc nào báo hoa mai cũng có thể may mắn chạy thoát như trường hợp kể trên.