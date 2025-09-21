Nổi bật tuần qua: Người mẫu bị trăn cắn vào mặt khi đang tạo dáng chụp ảnh

Nữ người mẫu bị trăn cắn vào mặt khi đang tạo dáng chụp ảnh

Nữ người mẫu Nga có tên Valeriya Sheveleva đã cầm một con trăn trên tay, sau đó tạo dáng với con vật để chụp ảnh. Tuy nhiên, con trăn đã bất ngờ tung ra cú cắn trúng vào mũi của Sheveleva khiến cô hét lên đau đớn.

Sheveleva sau đó vẫn bình tĩnh thả con trăn xuống, thay vì ném con vật ra xa. May mắn vết cắn trên mặt nữ người mẫu này không quá nghiêm trọng.

Trăn không có nọc độc, nhưng chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn và có thể khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng, chảy nhiều máu khi bị cắn trúng.

Nữ người mẫu bị trăn cắn vào mặt khi đang tạo dáng chụp ảnh (Video: VK).

Thót tim khoảnh khắc cô gái suýt bị rắn hổ mang cắn mà không hay biết

Cô gái bước vào sân mà không hề hay biết một con rắn hổ mang đang bò dưới chân. Con rắn khi thấy động đã ngóc cao đầu để tự vệ, nhưng may mắn con vật không tung ra cú cắn nhằm vào cô gái này.

Thót tim khoảnh khắc cô gái suýt bị rắn hổ mang cắn mà không hay biết (Video: HKN).

Sư tử con hào hứng khi được gặp lại mẹ

Chú sư tử con ham chơi bỏ chạy ra xa khiến sư tử mẹ phải đi tìm. Khi gặp lại con, sư tử mẹ lập tức ngoạm chặt để con không tiếp tục bỏ chạy ra xa.

Sư tử con hào hứng khi được gặp lại mẹ (Video: Kruger).

Linh dương trả giá đắt vì nhảy qua đầu sư tử khi đang chạy trốn

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Công viên Quốc gia Matusadona, Zimbabwe, cho thấy một bầy linh dương Impala đang bị đàn sư tử vây bắt.

Một con linh dương đã bị bầy sư tử bao vây và chặn đầu. Trong nỗ lực thoát thân, linh dương đã búng người lên cao tìm cách nhảy qua con sư tử đang chặn đầu mình. Tuy nhiên, sư tử cũng đã có phản ứng cực nhanh, lao người theo và tóm gọn con mồi.

Ngay khi linh dương bị vồ trúng, những con sư tử xung quanh lập tức lao đến, nhanh chóng kết liễu con vật xấu số.

Linh dương trả giá đắt vì nhảy qua đầu sư tử khi đang chạy trốn (Video: Kruger).

Cá sấu bất ngờ lao nhanh lên bờ tấn công chồn Opossum

Đoạn video do một người đàn ông sống tại bang Florida, Mỹ, ghi lại cho thấy một con cá sấu mõm ngắn đã bất ngờ lao lên từ dưới nước, tấn công một con chồn Opossum đang đi gần bờ. Tốc độ của cá sấu khiến chồn Opossum không kịp phản ứng, chấp nhận trở thành bữa ăn cho cá sấu.

Chồn opossum là loài thú có túi đặc hữu của châu Mỹ. Chúng có khả năng giả chết khi gặp nguy hiểm, nhưng trong trường hợp này, khả năng giả chết của chồn opossum đã không phát huy được tác dụng trước tốc độ của cá sấu.

Cá sấu bất ngờ lao nhanh lên bờ tấn công chồn Opossum (Video: Roaring Earth).

Khoảnh khắc rắn hổ mang chui lên từ bồn cầu trong nhà vệ sinh bệnh viện

Một bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở thành phố Kota, Ấn Độ, đã có tình huống đứng tim vì nhìn thấy một con rắn hổ mang cỡ lớn đang chui lên từ bồn cầu nhà vệ sinh trong bệnh viện.

Một chuyên gia bắt rắn đã được gọi đến hiện trường để xử lý con vật. Con rắn bị mắc kẹt trong nhà tắm nên bị bắt giữ một cách dễ dàng. Chuyên gia bắt rắn sau đó đã thả con vật tại một khu rừng, cách xa nơi con người sinh sống.

Khoảnh khắc rắn hổ mang chui lên từ bồn cầu trong nhà vệ sinh bệnh viện (Video: X).

Linh cẩu nhận cái kết bi thảm khi bị bầy chó hoang châu Phi tấn công

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một con linh cẩu bị bầy chó hoang châu Phi bao vây và hạ gục.

Các nhân chứng cho biết linh cẩu đã bị chó hoang châu Phi cắn nát 2 chân sau, khiến con vật này không thể đứng dậy để chống trả hoặc chạy trốn. Dù vậy, con linh cẩu này vẫn cố gắng tìm cách lết đi, nhưng liên tục bị những cá thể trong đàn chó hoang thay nhau cắn vào người, khiến con vật kêu lên đầy đau đớn.

Sau khi hạ gục linh cẩu, bầy chó hoang châu Phi không ăn thịt mà rời đi. Có vẻ chúng không thực sự đói bụng, mà chỉ muốn dạy cho kẻ xâm nhập một bài học.

Các nhân chứng cho biết sau khi bầy chó hoang châu Phi bỏ đi, con linh cẩu xấu số đã cố gắng lết đến vị trí 2 con non của nó đang lẩn trốn. Tuy nhiên, với tình trạng bị thương nghiêm trọng của cá thể mẹ, nhiều người cho rằng 3 mẹ con linh cẩu sẽ khó có thể tồn tại được lâu trong thế giới tự nhiên.

Linh cẩu nhận cái kết bi thảm khi bị bầy chó hoang châu Phi tấn công (Video: Kruger).

Người phụ nữ bị bò hoang tấn công dữ dội, hất tung lên cao

Camera giám sát trên một tuyến phố ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã ghi lại được khoảnh khắc một con bò hoang rượt theo và tấn công một người phụ nữ đang đi bộ trên đường.

Khi dồn người phụ nữ vào chân tường, con bò đã dùng sừng hất văng người phụ nữ lên cao, sau đó tiếp tục tấn công bà một cách dữ dội.

Những người đi đường khi thấy sự việc xảy ra đã xua đuổi con bò để giải cứu người phụ nữ. Bà sau đó được đưa đến bệnh viện với một vết thương trên vùng ngực và gãy tay, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vấn đề tôn giáo và văn hóa, bò không bị giết để lấy thịt tại nhiều bang của Ấn Độ. Ước tính hiện có hơn 5 triệu con bò vô chủ đang đi lang thang trên khắp quốc gia này.

Người phụ nữ bị bò hoang tấn công dữ dội, hất tung lên cao (Video: Newsflare).

Khoảnh khắc phóng viên bị voi trêu đùa khi đang lên sóng truyền hình

Alvin Kaunda, phóng viên đài truyền hình KBC, Kenya, trong khi đang thực hiện chương trình truyền hình về động vật đã bị một chú voi chen ngang và trêu đùa. Chú voi đã dùng vòi để xoa đầu và mặt Kaunda, khiến anh không thể nhịn cười.

Tình huống hài hước này đã lọt vào ống kính truyền hình, mang đến một khoảnh khắc vui nhộn cho người xem.