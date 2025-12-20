Nhiệt độ chạm 0, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan

5h ngày 20/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) chạm ngưỡng 0. Trước đó, suốt đêm, băng giá xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Hơn 2 tiếng sau mặt trời lên cao, băng tan dần còn lại lớp mỏng bám trên khu vực đỉnh và sàn cột cờ Tổ quốc.

Gần 8h sáng, băng giá chỉ còn một lớp mỏng ở sàn cột cờ (Ảnh: H.T.).

Chị Nguyệt (sống ở Hà Nội) cùng gia đình du lịch Sapa để kỷ niệm ngày cưới. Đã nhiều lần đặt chân lên "nóc nhà Đông Dương", dịp này, vợ chồng chị và 2 con vẫn muốn đến đây để đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ.

Gần 8h, gia đình chị lên đến đỉnh núi, nhiệt độ khoảng 3-4 độ C, băng giá đã tan hết chỉ còn một lớp mỏng, rải rác ở các lối đi.

Năm nay, trên "nóc nhà Đông Dương", một cây thông Noel được tạo nên từ vật liệu tự nhiên của núi rừng Tây Bắc như quả ngô, cành thông, hộp gỗ thông, mộc mạc gây ấn tượng với các du khách.

"Các con tôi rất thích vì lần đầu tiên được chạm tay vào băng giá trên núi cao. Các mảnh băng bám mỏng manh trên các cành cây và sàn cột cờ khiến du khách thích thú chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đẹp", nữ du khách nói.

Khung cảnh trên đỉnh Fansipan sáng 20/12 (Ảnh: H.T.).

Năm nay, hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan được đánh giá xuất hiện sớm hơn. Trước đó, hôm 18/12, tuyết rơi nhẹ ở địa điểm này. Các hạt tuyết mỏng xuất hiện trong 2-3 phút rồi tan dần.

Theo dự báo, nếu thời tiết duy trì nền nhiệt lạnh sâu, khả năng đỉnh Fansipan có thể xuất hiện tuyết rơi như năm 2019, 2021.

Một số du khách cho biết, mùa đông là thời gian lý tưởng để đi "săn tuyết" ở các vùng núi cao trong đó có Fansipan. Vào những ngày xuất hiện băng dày, du khách đi tuyến cáp treo đầu tiên lúc 7h30 vào thứ 7 hàng tuần (lịch cáp chạy những ngày còn lại từ 8h), có thể ngắm cảnh băng tan và thiên nhiên mở đầu ngày mới trên đỉnh núi.