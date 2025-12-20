NATO khẳng định viện trợ quân sự cho Ukraine không suy giảm

Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu hôm 19/12, Thiếu tướng Maik Keller, Phó tư lệnh Phái bộ Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện của NATO dành cho Ukraine, bác bỏ hoàn toàn lo ngại rằng quyết định của Washington chấm dứt viện trợ quân sự miễn phí sẽ làm suy yếu năng lực phòng thủ của Ukraine.

Theo ông, trên thực tế, việc chuyển giao vũ khí vẫn diễn ra liên tục và không có bất kỳ khoảng trống nào.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền Tổng thống Trump đã điều chỉnh cách thức hỗ trợ Ukraine. Mỹ không còn chuyển giao vũ khí miễn phí như trước, mà thay vào đó bán trang bị quân sự thông qua chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), đồng thời tiếp tục thực hiện các gói viện trợ đã được phê duyệt từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Sự thay đổi này từng làm dấy lên nghi ngờ về mức độ cam kết lâu dài của Washington đối với Kiev.

Tuy nhiên, ông Keller nhấn mạnh, sự thay đổi về hình thức không đồng nghĩa với việc giảm tốc hay ngừng hỗ trợ Ukraine.

“Không hề có sự tạm dừng nào. Ngay khi một gói PURL được công bố, việc vận chuyển đã bắt đầu. Mỹ không đợi đến khi được thanh toán đầy đủ mới chuyển giao”, ông nói.

Riêng trong năm nay, NATO đã điều phối việc chuyển giao khoảng 220.000 tấn viện trợ quân sự cho Ukraine. Khối lượng này tương đương 9.000 chuyến xe tải, 1.800 toa tàu hỏa và khoảng 500 chuyến bay, bao gồm vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị quân sự khác. Dù chưa có số liệu so sánh theo năm,, quy mô viện trợ này cho thấy mức độ hậu thuẫn hậu cần rất lớn và liên tục.

“Viện trợ chưa bao giờ là đủ so với nhu cầu chiến trường. Nhưng ít nhất, nó đủ để Ukraine tiếp tục chiến đấu”, ông Keller nhấn mạnh.

Về mặt hậu cần, phần lớn viện trợ hiện vẫn được trung chuyển qua Rzeszów (Ba Lan), một đầu mối chiến lược trong mạng lưới hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, NATO đang mở rộng năng lực điều phối: một trung tâm thứ hai tại Romania dự kiến chính thức hoạt động dưới quyền chỉ huy của NATO vào cuối tháng 1 tới. Động thái này nhằm tăng tính linh hoạt, giảm áp lực cho tuyến trung chuyển hiện tại và bảo đảm an toàn cho dòng viện trợ.

Song song với các nỗ lực của NATO, quốc hội Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đáng kể đối với Ukraine.

Thượng viện Mỹ mới đây đã thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài khóa 2026. Dự luật này thiết lập mức ngân sách quốc phòng kỷ lục, phản ánh ưu tiên chiến lược của Washington trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Dự luật vẫn dành 400 triệu USD cho các chương trình của Lầu Năm Góc nhằm trang bị và huấn luyện quân đội Ukraine.