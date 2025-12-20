Vietjet cất nóc dự án "hangar" và khai trương chuyến bay tới sân bay Long Thành

Dự án hangar kỹ thuật (nhà bảo dưỡng máy bay) của Vietjet, khởi công ngày 19/8, thuộc Tổ hợp trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD, quy mô 8,4ha.

Công trình bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 được thiết kế, quản lý và giám sát bởi các tập đoàn quốc tế Mace (Anh quốc) và Apave (Pháp), nổi bật với kết cấu thép không gian siêu trường, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành hàng không toàn cầu.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp hangar có khả năng tiếp nhận và bảo dưỡng đồng thời 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng, hoặc 10 tàu bay thân hẹp.

Lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD (Ảnh: Vietjet).

Chỉ trong 4 tháng, dự án hoàn thành cất nóc đúng tiến độ trong điều kiện thi công nhiều thách thức khẳng định năng lực triển khai nhanh, kỷ luật và quyết tâm cao của Vietjet cùng các đối tác quốc tế. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật nội địa, giảm chi phí bảo dưỡng ở nước ngoài, tăng hiệu quả khai thác đội bay, đồng thời tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế cho khu vực phía Nam đất nước.

Song song với phát triển hạ tầng, Vietjet đã thực hiện chuyến bay khai trương tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Chuyến bay VJ038, khai thác bằng Airbus A321neo, mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 7h35 và hạ cánh tại Long Thành lúc 8h30 cùng ngày. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp đã bảo đảm chuyến bay an toàn, tiện nghi, đúng kế hoạch.

Hình ảnh hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành (Ảnh: Vietjet).

Với đội tàu bay mới, hiện đại và mạng bay rộng khắp trong nước và quốc tế, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn, cam kết đầu tư bền vững, vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của đất nước.

Vietjet thực hiện chuyến bay khai trương tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh: Vietjet).

Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA.

Hãng hàng không được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

