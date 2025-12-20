Hà Nội sẽ có tour xe đạp khám phá Thủ đô về đêm

Chương trình “Hà Nội đẹp Sound” khai mạc tối 19/12 tại phố Sách Hà Nội (phường Cửa Nam).

Sự kiện nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đêm đặc trưng tới du khách trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Lấy cảm hứng từ câu hát “Hà Nội đẹp sao” trong ca khúc Người Hà Nội của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, loạt trải nghiệm mới được Sở Du lịch Hà Nội tung ra bao gồm chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội.

Một trong những trải nghiệm được nhiều kỳ vọng là tour xe đạp giúp du khách trải nghiệm nhịp sống chậm rãi Hà Nội về đêm.

Ra mắt chuỗi hoạt động quảng bá du lịch đêm “Hà Nội Đẹp Sound” tại phố Sách Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng).

Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm mang tính tiên phong, kết hợp hài hòa giữa di sản đô thị, vận động thân thiện với môi trường và công nghệ số.

Tham gia tour xe đạp đêm, du khách sẽ chiêm ngưỡng các điểm du lịch nổi tiếng. Nét đặc biệt của tour là hệ thống thuyết minh trực tuyến định vị GPS, tự động kích hoạt nội dung khi du khách đi qua từng địa danh.

Trải nghiệm không chỉ thuận tiện cho du khách trong nước, còn dễ dàng tiếp cận với khách quốc tế với nhiều ngôn ngữ khác nhau, góp phần đổi mới cách tiếp cận di sản theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

Được biết, tour xe đạp được thiết kế với hai hướng di chuyển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Cụ thể, hướng đi Bát Cổ là tuyến ngắn hơn, tập trung vào khu vực trung tâm phường Cửa Nam của Hà Nội, phù hợp với du khách có quỹ thời gian hạn chế nhưng vẫn muốn trải nghiệm trọn vẹn tinh thần của tour xe đạp đêm.

Hướng đi Quảng trường Ba Đình là hành trình dài, mang tính biểu tượng cao, đưa du khách xuyên suốt các lớp trầm tích lịch sử văn hóa của Hà Nội.

Ngoài ra, hành trình mở rộng ra không gian mặt nước hồ Tây - hồ Trúc Bạch, qua đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, rồi trở về khu phố cổ, kết thúc tại phố Sách Hà Nội.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, tour xe đạp đêm "Hà nội đẹp Sound" sử dụng ứng dụng xe đạp điện, xe máy điện công cộng với các chủ đề tour ẩm thực, tour nghệ thuật, tour di sản, tour yêu phố, gợi mở nhiều lựa chọn để khách nội địa và quốc tế khám phá Hà Nội về đêm theo hướng xanh, giàu trải nghiệm.

Chương trình chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội là hoạt động định hướng dài hạn của ngành du lịch Thủ đô nhằm giới thiệu những sản phẩm ấn tượng, mang tính đặc trưng của thành phố.

Trong đó, thành phố hiện có 20 sản phẩm du lịch đêm, 9 không gian, tuyến phố đi bộ, tuyến phố ẩm thực đã trở thành những điểm đến du lịch nổi bật suốt thời gian qua.

Có mặt tại phố Sách Hà Nội thời điểm chương trình diễn ra sôi động, chị Đinh Hoàng Dương (phường Hoàn Kiếm) cho biết đã đưa 2 người bạn Australia tới trải nghiệm tour xe đạp đêm vì muốn khám phá thành phố theo góc nhìn mới.

"Hà Nội ban ngày sôi động, nhưng buổi đêm lại có nét đẹp rất khác. Bởi vậy, chúng tôi muốn trải nghiệm thành phố theo hướng xanh bằng tour xe đạp điện", vị khách chia sẻ.

Du lịch Hà Nội năm qua có bước tiến vượt bậc cả về doanh thu và tổng lượng khách (Ảnh minh họa: Đỗ Quân).

Cũng trong dịp này, “bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội” được ra mắt, mang đến công cụ hữu ích cho du khách về hành trình khám phá ẩm thực đêm Hà Nội.

Ngoài ra, “bản đồ du lịch phường Cửa Nam” cũng chính thức được giới thiệu nhằm cung cấp thông tin cập nhật về các địa điểm du lịch trên địa bàn phường.

Với lợi thế cạnh tranh như hiện nay, ngành du lịch Thủ đô đang tích cực lên kế hoạch để chinh phục những dấu ấn mới. Nhìn lại bức tranh toàn cảnh một năm vừa rồi, Hà Nội đã bứt phá về lượng khách và doanh thu.

Cụ thể, Hà Nội ước đón trên 33,7 triệu lượt khách (tăng hơn 20,87% so với năm 2024). Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt (chiếm khoảng 37% tổng lượng khách quốc tế cả nước). Tổng thu từ du lịch ước đạt 134.460 tỷ đồng (tăng 21,5% so với năm ngoái).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đánh giá, giữa bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, du lịch Thủ đô vẫn duy trì đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.