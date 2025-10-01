Loạt robot, UAV tuần tra "Make in Vietnam" gây chú ý ở Hoà Lạc

Mãn nhãn loạt robot, UAV tuần tra "Make in Vietnam" (Video: Khánh Vi - Minh Nhật).

Trong 3 ngày 1-3/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc diễn ra Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10).

Triển lãm quốc tế ĐMST Việt Nam 2025 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, startup trong và ngoài nước (Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản); dự kiến thu hút hơn 40.000 lượt khách.

Triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cánh tay robot phục vụ cho lĩnh vực logistics thu hút được sự quan tâm của khách tham quan triển lãm.

UAV CT-VTOL-3D-44, sải cánh 4,4m tải trọng 10kg, cất hạ cánh theo chiều thẳng đứng, trần bay tới 3.000m, tốc độ 110-145km/h và thời gian hoạt động 180 phút, tầm hoạt động lên đến hàng chục nghìn hecta, tuần tra, phát hiện cháy rừng, phá rừng... hoặc có thể tuần tra suốt hàng trăm kilomet bờ biển, biên giới, hải đảo...

Máy bay phòng cháy chữa cháy CT UAV chuyên chữa cháy tự động hẻm nhỏ và nhà cao tầng. Thiết bị này có thể dẫn ống phun nước, phun bọt khí, thả bóng chữa cháy bao gồm UAV trinh sát phát hiện sớm đám cháy, điều động phi đội máy bay phòng cháy chữa cháy đến dập lửa.

Thiết bị có thể cứu hộ hoàn toàn tự động bằng AI trước khi có Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến.

Thiết bị đo phục vụ cho cơ khí chính xác với mức độ sai số rất thấp.

Nhiều loại robot "Make in Vietnam" được trình diễn tại triển lãm.

Chó robot tự động với thiết kế mô phỏng chú chó và khả năng di chuyển linh hoạt, robot có thể vượt qua nhiều loại địa hình và vượt chướng ngại vật, thay con người tiếp cận những khu vực nguy hiểm.

Robot được trang bị cảm biến và camera hiện đại. Chú chó này có thể tự động tuần tra, phát hiện bất thường và hỗ trợ bảo vệ an ninh tại nhà máy, kho bãi, khu dân cư hay các khu vực trọng yếu.

Nhiều giải pháp robot tuần tra và giám sát được trưng bày. Đây được đánh giá là giải pháp thân thiện, hiệu quả và an toàn trong công tác giám sát hiện đại. Robot có hệ thống cảnh báo thông minh phát hiện khói, nhiệt, khí độc, con người hay vật thể lạ, giúp phản ứng kịp thời với mọi tình huống khẩn cấp.

Các robot này được tích hợp AI, cảm biến LiDAR 3D, camera học sâu và thuật toán SLAM. Robot có khả năng tự động tuần tra, lập bản đồ không gian và phát hiện các hành vi bất thường.

Máy tự động nhận diện món ăn để tính tiền phục vụ cho ngành dịch vụ nhà hàng.

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song với đó là hàng loạt hoạt động hấp dẫn: Khu trải nghiệm STEM (1-3/10), Giải đấu VEX Robotics Quốc gia 2026 - Kick-off (2/10), Lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao trong Giải đấu STEM, Robotics quốc tế (2/10), Vietnam Mobility Festival - Trải nghiệm lái thử xe (1-2/10)...

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Khánh Vi, Minh Nhật