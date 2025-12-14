Ngày thi đấu đầy cảm xúc của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33

Tối 14/12, nhiều nội dung thi chung kết ở bộ môn bơi tại SEA Games 33 diễn ra tại khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Hua Mark (Thái Lan). Đoàn thể thao Việt Nam đã mang về 3 tấm huy chương quý giá với những phần thi gay cấn đến từng giây, cảm xúc bùng nổ.

Đoàn VĐV bơi lội Việt Nam hôm nay tham gia thi đấu chung kết ở một số nội dung như bơi 200m bơi ếch nam, bơi tiếp sức 4x100m tự do nam, bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ, với sự góp mặt của nhiều "kình ngư" trẻ, triển vọng như Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc...

Các CĐV Việt Nam có mặt tại điểm thi đấu đặt nhiều hy vọng vào một tấm huy chương vàng khi trên đường đua có sự xuất hiện của Phạm Thanh Bảo, tham gia thi đấu nội dung 200m bơi ếch nam.

Ngay khi nhập cuộc, Thanh Bảo đã nằm trong top dẫn đầu, qua hai vòng đầu tiên, bảo duy trì phong độ, có thời điểm tụt về vị trí thứ 2. Tuy nhiên vòng cuối cùng, Thanh Bảo bứt tốc, vươn lên dẫn đầu trong sự reo hò phấn khích của các CĐV.

Những mét cuối cùng, Thanh Bảo vượt hẳn lên so với các đối thủ, băng về đích với khoảng cách khá xa vị trí thứ 2, giành tấm huy chương vàng quý giá.

Ngay sau đó là phần thi đấu ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ, với sự góp mặt của 4 VĐV là Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền.

Ở những vòng đầu tiên, các VĐV Việt Nam luân phiên nằm ở vị trí thứ 3 và 4, cạnh tranh kịch tính với đội chủ nhà Thái Lan và VĐV của Singapore.

Ở lượt bơi cuối cùng do Thúy Hiền bơi tiếp sức, trên bờ các đồng đội Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân hồi hộp, lo lắng, hò hét để cổ vũ cho đồng đội bứt tốc trong những mét cuối cùng. Sau đó là cảm xúc vỡ òa khi Thúy Hiền vượt qua VĐV của Singapore để vươn lên vị trí thứ 3, giành tấm huy chương đồng với cảm xúc bùng nổ.

Thúy Hiền bất ngờ khi biết kết quả cô và đồng đội đã giành được vị trí thứ 3, vượt qua đội Singapore chỉ trong tích tắc.

Nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu là bơi tiếp sức 4x100m tự do nam, với sự góp mặt của Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc, Việt Tường.

Cuộc đua cũng nhanh chóng trở nên gay cấn từ những lượt đua đầu tiên. Cạnh tranh gay cấn càng về những lượt đua cuối, Nguyễn Quốc tham gia tiếp sức ở lượt cuối cùng bứt phá lên vị trí thứ 2.

Thành tích của các kình ngư Việt Nam là 3 phút 20 giây 01, giành được tấm huy chương bạc quý giá, huy chương vàng thuộc về Singapore với thành tích 3 phút 16 giây 65.

Phạm Thanh Bảo với thành tích 2 phút 12 giây 81, giành huy chương vàng. Thanh Bảo vượt qua 2 đối thủ mạnh người Singapore là Chun Ho Chan và Wei Ang.

Với nội dung bơi tiếp sức 4x100m tự do nam, Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc, Việt Tường giành tấm huy chương bạc. Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền giành huy chương đồng nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ.