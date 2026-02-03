HLV futsal Việt Nam thẳng thắn nói về đội nhà sau trận thua Indonesia

Ở trận tứ kết giải futsal châu Á, tuyển futsal Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Indonesia. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 3-0 ở trận này nhưng sau đó, “Những chiến binh sao vàng” đã rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đáng tiếc, đội bóng của HLV Diego Giustozzi lại không tìm được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận bị loại.

Tuyển futsal Việt Nam thất bại trước Indonesia (Ảnh: VFF).

Sau trận đấu, HLV Diego Giustozzi thừa nhận cảm xúc trái chiều khi chứng kiến các học trò rời giải. Ông nói: “Đây là một cảm xúc rất khác nhau. Tôi thực sự, thực sự rất tự hào về các cầu thủ và về giải đấu mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng tôi không hài lòng với kết quả, bởi tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng”.

Theo HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, đây là trận đấu mà đội hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Ông chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã làm mọi thứ để thắng trận. Tôi không hài lòng với kết quả cuối cùng nhưng rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn lối chơi tập thể. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Nhìn rộng hơn, HLV Diego Giustozzi bày tỏ niềm tin vào tương lai của futsal Việt Nam. HLV người Argentina cho biết: “Tuyển futsal Việt Nam có hiện tại và có tương lai. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta cần đưa ra những quyết định rất quan trọng. Các cầu thủ cần thêm kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn, trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Tôi tin tuyển futsal Việt Nam là một đội bóng rất tốt”.

HLV Diego Giustozzi thất vọng vì kết quả nhưng tự hào về màn trình diễn của đội nhà (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết trận đấu với Indonesia là một trải nghiệm đặc biệt. “Đây là một trận đấu tuyệt vời với chủ nhà, trong bầu không khí có hàng nghìn khán giả. Toàn đội đã thi đấu hết sức trước một đối thủ rất mạnh. Rất tiếc chúng tôi không thể vượt qua vòng tứ kết. Xin cảm ơn người hâm mộ luôn cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển”, Mạnh Dũng chia sẻ.

Nói về điều tiếc nuối nhất, đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam thẳng thắn: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn, trong khi Indonesia ghi 3 bàn thắng. Dù vậy, điều khiến tôi hài lòng là toàn đội đã thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Pivo (tiền đạo cắm) Nguyễn Đa Hải cho rằng trận tứ kết mang lại rất nhiều bài học quý giá. “Thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt trên sân của Indonesia thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Toàn đội đã chơi tốt, tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, chỉ tiếc là kết quả cuối cùng không như mong muốn”, Đa Hải nói.

Đa Hải cũng nhìn lại toàn bộ hành trình của đội tuyển tại giải: “Trước giải, chúng tôi có hai trận giao hữu và đó là sự chuẩn bị rất tốt. Khi bước vào giải, khoảng 10 phút đầu trận ra quân, đội bắt nhịp còn chậm, nhưng càng về sau chơi càng tốt hơn và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp. Bài học lớn nhất rút ra sau giải đấu này là khâu dứt điểm. Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa để tận dụng tốt các cơ hội ở những giải đấu sắp tới”.