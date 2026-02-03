Ca sĩ Duyên Quỳnh xin lỗi, thừa nhận hát nhép bản hit 6,5 tỷ lượt xem

Duyên Quỳnh là một trong những ca sĩ gây nhiều tranh cãi sau lễ trao giải Làn sóng xanh 2025. Ồn ào xuất phát từ phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên sóng truyền hình trực tiếp, khi cô để lộ khoảnh khắc bị khán giả nghi hát nhép.

Cụ thể, sau điệp khúc đầu tiên, Duyên Quỳnh buông micro, "phiêu" theo đoạn nhạc nghỉ. Tuy nhiên, dù cầm micro đưa ra xa, giọng hát của cô vẫn vang lên, làm dấy lên nghi vấn hát nhép.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả cho rằng việc hát nhép một ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, là điều khó chấp nhận.

Một số ý kiến khác nhìn nhận, ở các chương trình lớn, nhiều ca sĩ thường hát đè để đảm bảo chất lượng, song việc Duyên Quỳnh xử lý không khéo léo đã khiến hình ảnh nghệ sĩ trở nên kém đẹp trong mắt công chúng.

Tối 3/2, Duyên Quỳnh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết cô đã trải qua nhiều đêm thức trắng, đọc từng bình luận của khán giả để nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân.

"Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía tôi và tôi rất muốn được thành tâm xin lỗi. Xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì tôi", cô viết.

Duyên Quỳnh để lộ khoảnh khắc hát nhép tại Làn sóng xanh (Video: Quỳnh Tâm).

Theo Duyên Quỳnh, thời gian qua là một chặng đường mới với nhiều cảm xúc đan xen. Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm nghề, được đến gần hơn với khán giả, cô cũng nhận ra bản thân vẫn còn không ít hạn chế. Nữ ca sĩ cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, sẵn sàng chỉnh sửa, hoàn thiện mình để làm nghề chỉn chu và tốt hơn.

Duyên Quỳnh cũng gửi lời cảm ơn đến những góp ý từ công chúng và cho biết sẽ ghim bài xin lỗi ở đầu trang cá nhân như một lời nhắc nhở cho chặng đường phía trước, mong khán giả rộng lòng cho cô thêm thời gian để sửa đổi và tiếp tục cống hiến với tình yêu âm nhạc.

Phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ nhưng phía Duyên Quỳnh từ chối chia sẻ thêm về sự cố.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được Duyên Quỳnh thể hiện lần đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, đến năm 2025, ca khúc mới thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ bản remix mang màu sắc hào hùng, đồng thời được lựa chọn biểu diễn trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng.

Sự nổi tiếng của ca khúc trong năm 2025 cũng góp phần giúp tên tuổi Duyên Quỳnh được biết đến rộng rãi hơn. Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã nhận Giải thưởng đặc biệt. Tính đến tháng 9/2025, ca khúc đạt khoảng 6,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng.