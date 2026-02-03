Bắt giữ thanh niên trộm tiền và xe máy của đồng nghiệp

Ngày 3/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Lạc Đạo vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của một công nhân Công ty TNHH NewJob (đóng tại thôn Thiện Kế, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.H. (SN 1996, trú tại thôn Thống Nhất, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ), về việc bị kẻ gian trộm cắp 8 triệu đồng tiền mặt và xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng, để tại cổng Công ty TNHH NewJob.

Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thanh cho Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Qua kiểm tra camera an ninh của công ty, anh H. xác định vào khoảng 17h11 ngày 20/01, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, trú tại thôn Nhật Tựu, xã Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình), là người trộm cắp số tài sản trên rồi bỏ trốn về xã Lạc Đạo. Thanh là công nhân cùng làm việc tại Công ty TNHH NewJob.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lạc Đạo đã rà soát, truy tìm, phát hiện Nguyễn Văn Thanh đang lẩn trốn tại Nhà nghỉ 99 ở thôn Chùa, xã Lạc Đạo nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Lạc Đạo đã bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng và đối tượng đến Công an xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định.