Thế giới động vật: Cá sấu ra đòn cực nhanh, kết liễu báo săn trong chớp mắt

Cá sấu ra đòn cực nhanh, kết liễu báo săn trong chớp mắt

Báo săn uống nước bên bờ sông và luôn để mắt đến xung quanh để đề phòng những mối nguy hiểm có thể ập đến. Tuy nhiên, nó không ngờ rằng nguy hiểm lại rình rập ở dưới nước.

Một con cá sấu sông Nile cỡ lớn đã âm thầm tiếp cận, sau đó chồm lên với tốc độ cực nhanh, tóm gọn báo săn và kéo con mồi xuống nước.

Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa có thể đạt được 120km/h trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ở tình huống này, tốc độ đó không thể phát huy tác dụng.

Cá sấu ra đòn cực nhanh, kết liễu báo săn trong chớp mắt (Video: NIA).

Hươu cao cổ mẹ xua đuổi sư tử để giải cứu con non

Vì một khoảnh khắc lơ là của mẹ, hươu cao cổ non đã bị sư tử hạ gục. Khi thấy con mình bị sư tử tấn công, hươu mẹ lập tức lao đến, xua đuổi kẻ đi săn. Tuy nhiên, nỗ lực của hươu cao cổ mẹ đã trở nên vô nghĩa khi hươu con chỉ còn là cái xác vô hồn.

Về phần sư tử, nó chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi cho hươu cao cổ mẹ rời đi trước khi thưởng thức bữa ăn.

Hươu cao cổ mẹ xua đuổi sư tử để giải cứu con non (Video: Instagram).

Gấu xám Bắc Mỹ rượt đuổi nai sừng tấm để kiếm bữa ăn cho con

Gấu xám Bắc Mỹ là loài động vật ăn tạp, chúng ăn cả thực vật lẫn động vật, bao gồm các loại quả mọng, cỏ, rễ cây, các loài cá (đặc biệt cá hồi), động vật nhỏ như sóc đất, chuột, thỏ rừng…

Đôi khi, gấu xám Bắc Mỹ cũng săn đuổi và ăn thịt các loài động vật cỡ lớn như nai sừng tấm, tuần lộc… Tuy nhiên, gấu thường chỉ săn đuổi và tấn công những con non, hiếm khi săn thành công những loài động vật cỡ lớn trưởng thành.

Đoạn video được ghi lại tại Vườn quốc gia Yellowstone (bang Wyoming, Mỹ) cho thấy một con gấu xám cái đã cố gắng rượt đuổi và giết chết một con nai sừng tấm non. Sau chuyến đi săn thành công, gấu mẹ đã tha xác con mồi về để những đứa con của nó có thể thưởng thức.

Gấu xám Bắc Mỹ rượt đuổi nai sừng tấm để kiếm bữa ăn cho con (Video: Roaring Earth).

Cuộc đua qua đường giữa tắc kè và rùa

Nhiều người thường xem rùa là loài động vật chậm chạp nhất trong thế giới tự nhiên, tuy nhiên, khi xem đoạn video về “cuộc đua” băng qua đường giữa rùa và tắc kè, không ít người sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.

Cuộc đua qua đường giữa tắc kè và rùa (Video: Kruger).

Kích thước to lớn của giống gà kỳ lân

Gà kỳ lân (còn có tên gọi gà Brahma) là giống gà to lớn nhất thế giới, thường được mệnh danh là “vua gà”. Giống gà này có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng được lai tạo hoàn chỉnh tại Mỹ.

Những con gà kỳ lân trống trưởng thành có thể nặng từ 5 đến 8kg, thậm chí lên đến 12kg, cao tối đa 80cm. Gà mái trưởng thành nặng từ 4 đến 6kg.

Dù kích thước to lớn, loài gà này lại có tính cách hiền lành, thân thiện. Chúng thường được nuôi làm cảnh hoặc dùng để lấy trứng.

Kích thước to lớn của giống gà kỳ lân (Video: X).

Cách cá sấu sống sót qua mùa đông lạnh giá

Cá sấu không ngủ đông giống như gấu hoặc một số loài động vật có vú khác, tuy nhiên, chúng có thể ở vào trạng thái ngủ đông theo kiểu bò sát.

Khi mùa đông trở nên khắc nghiệt đến mức mặt nước đóng băng, cá sấu sẽ giảm trao đổi chất đến mức tối đa, chúng không ăn uống, không di chuyển, nhịp tim đập chậm lại. Thậm chí, chúng có thể nằm im trên mặt nước đóng băng, chỉ nhô mõm lên khỏi mặt nước để thở và chờ cho băng tan ra khi thời tiết ấm lên để trở lại cuộc sống bình thường.

Đoạn video được ghi lại trong mùa đông khắc nghiệt tại bang Louisiana (Mỹ) sẽ cho thấy kiểu ngủ đông độc đáo của cá sấu.

Cách cá sấu sống sót qua mùa đông lạnh giá (Video: Reddit).

Khỉ vàng mạo hiểm hái quả trên ngọn cây cao

Một con khỉ vàng đã liều lĩnh trèo ra bên ngoài ngọn cây vắt vẻo bên vách núi để hái quả, khiến nhiều người chứng kiến lo lắng cho sự an toàn của con vật. Cuối cùng, con khỉ vẫn hái được trái một cách an toàn.

Khỉ vàng mạo hiểm hái quả trên ngọn cây cao (Video: New China).

Đàn dê trèo lên cây để trốn nóng

Mùa hè tại nhiều quốc gia châu Phi vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ tăng cao, nung nóng mặt đất, điều này khiến các loài động vật phải tìm nơi để tránh nóng.

Những con dê tại châu Phi tiến hóa khả năng leo trèo, giúp chúng có thể trèo lên cây cao để tránh mặt đất nóng bỏng, đón được những cơn gió mát từ trên cao và ăn được các loại trái cây yêu thích. Khả năng này cũng giúp dê tránh được những kẻ săn mồi trong tự nhiên.

Đàn dê trèo lên cây để trốn nóng (Video: X).

Ngựa vằn non không có sọc trên mặt

Một con ngựa vằn non không có các sọc trắng trên gương mặt, khiến nhiều người tưởng lầm rằng con vật bị đột biến khi chào đời. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ có thể thấy con ngựa này hoàn toàn không có lông trên mặt.

Dường như con vật bị một chứng bệnh nào đó về da liễu khiến phần lông mặt bị trụi và không thể mọc lại.

Ngựa vằn con bị đột biến, không có sọc trên mặt (Video: Kruger).

Khoảnh khắc chuyên gia bắt rắn suýt bị hổ chúa cắn

Tình huống thót tim được ghi lại tại thị trấn Shimoga (Ấn Độ), khi một con rắn hổ chúa xuất hiện trong con kênh gần làng. Người dân đã gọi các chuyên gia bắt rắn đến để di dời con vật.

Do vị trí khó tiếp cận, các chuyên gia phải sử dụng kẹp gắp chuyên dụng. Tuy nhiên, khi bị kéo lên, con rắn vùng thoát, ngóc đầu tấn công khiến một chuyên gia trượt ngã. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đồng nghiệp, con rắn nhanh chóng bị khống chế.

Hai chuyên gia sau đó đã khuất phục thành công con rắn hổ chúa dài hơn 4,5m. Không có ai bị thương. Con vật được đưa đi và thả về khu vực xa khu dân cư.