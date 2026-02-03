Báo Dân trí đoạt giải B Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải B tặng đại diện nhóm tác giả của báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 đã nhận được tổng số gần 2.300 tác phẩm dự thi. Trong đó, có hơn 640 tác phẩm báo in, gần 870 tác phẩm báo điện tử, hơn 460 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và hơn 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gồm: 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.

Trong đó tác phẩm "Những đảng viên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt giữa bầu trời" của nhóm tác giả Mạnh Quân, Hoàng Việt, Tiến Tuấn, Hải Long, Hoàng Lưu của báo Dân trí, xuất sắc đoạt giải B.

Bằng những hình ảnh ấn tượng, chân thực và sống động, nhóm phóng viên báo Dân trí đã cho thấy ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng, nhấn mạnh 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Và từ năm 2026, hoạt động tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc sẽ được tổ chức thường niên, khẳng định sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ các Bí thư chi bộ - những hạt nhân của tổ chức đảng ở cơ sở, nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Ông Lê Minh Hưng yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh mỗi nhà báo cần thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối ý Đảng và lòng dân để đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trở thành thông điệp dễ tiếp cận, định hướng hành động của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI năm 2026.

Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh (giữa) chúc mừng nhóm phóng viên của báo đoạt giải B Giải báo chí Búa liềm vàng (Ảnh: Minh Châu).

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều tác phẩm không dừng lại ở sự phản ánh thuần túy mà đề xuất các giải pháp xác đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội nói chung.