Tổng Bí thư: "Bí thư chi bộ vừa là hạt nhân chính trị, vừa là kiến trúc sư"

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025.

Tuyên dương 96 Bí thư chi bộ tiêu biểu

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta.

Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Hải Long).

Theo Tổng Bí thư, trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất

Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng Dân.

Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 96 Bí thư chi bộ được tuyên dương đại diện cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng, là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo. Đây cũng là đội ngũ biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác sản xuất...

Đội ngũ người làm báo hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn

Với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho rằng công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Công tác này cũng góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong đó, Giải Búa liềm vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các tác phẩm tham dự và đoạt Giải Búa liềm vàng năm nay, theo Tổng Bí thư, đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng.

Các tác phẩm cũng đi sâu phản ánh những vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế hay những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, “điểm nghẽn” cũng như tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng...

Tổng Bí thư nhìn nhận đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Những đóng góp ấy, theo Tổng Bí thư, là thành quả lao động sáng tạo, cũng là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.