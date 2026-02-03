Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhắc công nhân không tham gia tín dụng đen

Ngày 3/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa) tổ chức Chương trình “Xuân công nhân” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ với chủ đề “Tết an ninh - Xuân ấm tình”.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 300 phần quà (trị giá 700.000 đồng/phần) cho các công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai gửi đến anh chị em công nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng quà cho công nhân (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ công nhân; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến cán bộ, công nhân và gia đình các công nhân đang làm việc tại công ty.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, những đóng góp của đội ngũ công nhân không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội mà còn đóng góp trực tiếp vào sự bình yên và phát triển chung của tỉnh nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cũng nhắn nhủ, các anh chị em công nhân hãy tự giác chấp hành quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức trong việc chọn lọc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, không để các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng để xúi giục, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động “tín dụng đen”, cờ bạc hoặc tệ nạn xã hội.

Niềm vui của công nhân sau khi nhận quà Tết từ Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong rằng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hành vi gây mất an ninh trật tự tại nơi làm việc và nơi cư trú, anh chị em công nhân cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin cho lực lượng công an.