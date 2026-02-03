NATO: Phương Tây sẽ đưa binh sĩ tới Ukraine ngay sau thỏa thuận hòa bình

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Sau khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết, Ukraine sẽ ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, máy bay và hải quân của các nước phương Tây đã đồng ý giúp đỡ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine.

“Đây không chỉ là chuyện của hôm nay và việc duy trì năng lực của các bạn để chấm dứt cuộc chiến này. Đây còn là về tương lai và việc bảo đảm rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng sẽ bền vững”, ông Rutte nói.

Ông nhấn mạnh rằng ngoài lực lượng vũ trang mạnh, Ukraine còn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh.

“Mỹ, châu Âu và Canada đã khẳng định sẵn sàng cung cấp những bảo đảm mà Ukraine cần để có thể đạt được hòa bình với Nga. Các thành viên của liên minh sẵn sàng hành động đã đạt tiến triển đáng khích lệ về những bảo đảm này khi họ họp tại Paris tháng trước. Tôi đã có mặt tại cuộc họp đó, và Tổng thống Zelensky cũng vậy”, Tổng thư ký NATO cho biết.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng ngay khi thỏa thuận hòa bình đạt được, lực lượng vũ trang, máy bay trên không và hỗ trợ hải quân của những đồng minh đã cam kết giúp đỡ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các thành viên NATO khác sẽ đóng góp theo những cách khác.

“Để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này sẽ đòi hỏi những lựa chọn khó khăn. Ukraine cần biết chắc chắn tuyệt đối rằng mọi sinh mạng đã mất, mọi tàn phá đã chịu đựng sẽ không có nguy cơ lặp lại. Các bạn cần biết rằng hòa bình này sẽ bền vững, không phải vì những tờ giấy đã được ký, mà vì có sức mạnh chắc chắn phía sau bảo đảm. Các bạn hoàn toàn đúng khi không muốn thêm một bản ghi nhớ Budapest hay một thỏa thuận Minsk khác”, ông Rutte nhấn mạnh.

Nga trước đó nhiều lần cảnh báo sẽ coi binh sĩ phương Tây ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Ngoài ra, ông Rutte cho biết ông tin tưởng rằng các đồng minh sẽ phân bổ 15 tỷ USD trong năm nay theo chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL).

“Tôi hoàn toàn tin chắc rằng số tiền đó sẽ có", ông Rutte nói tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Zelensky ở Kiev khi được hỏi về con số mà Ukraine đề nghị.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng hiện 2/3 các nước thành viên NATO đang tham gia sáng kiến này. Ông cũng kêu gọi chia sẻ gánh nặng công bằng hơn, đồng thời nêu bật đóng góp của các nước Bắc Âu, các nước Baltic, Hà Lan, Canada và Đức.

Tháng 12 năm ngoái, Ukraine thừa nhận cần thêm 15 tỷ USD tài trợ PURL trong suốt năm 2026 để đối phó với cuộc xung đột.

Kể từ khi PURL được khởi động vào mùa hè 2025, cơ chế này đã cung cấp khoảng 75% tổng số tên lửa Patriot và gần 90% đạn phòng không khác chảy vào Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Ukraine được cho đã thống nhất với các đối tác phương Tây về một cơ chế thực thi nhiều tầng, theo đó nếu lệnh ngừng bắn với Nga bị vi phạm trong tương lai thì châu Âu và Mỹ sẽ có phản ứng quân sự phối hợp, Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo báo cáo, khuôn khổ này đã được bàn bạc nhiều lần trong tháng 12 và tháng 1 giữa quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ, với mục tiêu răn đe để ngăn một thỏa thuận đình chiến tiềm năng có thể bị phá vỡ.