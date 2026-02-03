Đồng Nai đón cơ hội phát triển từ sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc

Ngày 3/2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo có sự tham gia của đơn vị tư vấn, các chuyên gia cùng đại diện các xã, phường tham gia trực tuyến.

Hội thảo được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện bản quy hoạch tổng thể của tỉnh trong bối cảnh Đồng Nai đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt, đặc biệt khi sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Bảo Long, Phó giám đốc Hợp danh Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG, liên danh tư vấn lập quy hoạch), cho rằng dù dòng vốn FDI đổ về Đồng Nai mạnh, song chỉ khoảng 5% doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô đầu tư lớn, tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với TPHCM và Hà Nội. Việc thiếu các tập đoàn đầu tàu dẫn dắt chuỗi giá trị khiến khả năng lan tỏa công nghệ, kích thích đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất của Đồng Nai còn hạn chế.

Nhóm tư vấn quy hoạch cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang kìm hãm đà phát triển của tỉnh Đồng Nai. Trước hết là sự chênh lệch rõ rệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam của tỉnh.

Dân cư nông thôn ở Đồng Nai chiếm tới 80-85%, trong khi chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng của tỉnh chưa đồng bộ, mất cân đối theo trục Bắc - Nam. Nhiều địa bàn phía Bắc (khu vực tỉnh Bình Phước cũ) chưa có đường cao tốc kết nối; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch mới đạt khoảng 60%, ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả phát triển, thời gian tới, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, tạo điều kiện để Đồng Nai tiếp cận các nguồn lực lớn cho phát triển. Động lực then chốt được xác định là sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc kết nối vùng.

Khi sân bay Long Thành khai thác thương mại, hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - logistics - dịch vụ hàng không sẽ từng bước hình thành. Mở ra dư địa mới để thu hút FDI chất lượng cao và phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe vào năm nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo kịch bản phát triển được trình bày tại hội thảo, giai đoạn đến 2030, Đồng Nai sẽ chuyển dịch mạnh sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử - bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới gắn với logistics hàng không.

Song song đó là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ngành dịch vụ được dự báo tăng trưởng nhanh, trọng tâm là vận tải - logistics, thương mại, bán lẻ, du lịch gắn với mô hình đô thị - sân bay.