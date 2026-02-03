Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 20 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

Qua công tác trinh sát, Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội để giao dịch, liên lạc, nhận phơi đề hàng ngày.

Các đối tượng trong đường dây lô đề (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên kết nhiều địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án trinh sát 0524S, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và cơ quan công an các xã, phường liên quan huy động 9 tổ công tác, đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Định (SN 1964), La Thảo Uyên (SN 1985), Huỳnh Thị Phương (SN 1985), Võ Thị Xuân Lệ (SN 1968), Đỗ Thị Huệ (SN 1961), Nguyễn Thành Điệp (SN 1994), Nguyễn Thanh Việt (SN 2003), Lê Văn Vầy (SN 1987) và Nguyễn Anh Tùng (SN 1991), cùng trú tại Đà Nẵng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 11 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là các đối tượng cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ khoảng đầu tháng 10/2025 đến nay.

Hàng ngày, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho khoảng trên 30 con bạc tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng trong ngày 2/2, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỷ đồng.