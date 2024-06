Sĩ tử Hà Nội hân hoan trong ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

14h ngày 26/6, theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có mặt tại các hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2024 nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi. Kỳ thi năm nay, cả nước có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng thí đăng ký thi tốt nghiệp THPT tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%.

Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất với 109.078 thí sinh, gấp 34 lần Bắc Kạn.

Từ 13h30, điểm trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) bắt đầu mở cửa đón thí sinh vào làm thủ tục. Tại đây, nhiều thí sinh đến làm thủ tục dự thi trước khoảng một giờ gọi vào phòng. Nhiều sĩ tử trong tâm thế thoải mái, tự tin trước ngày thi chính thức.

Em Chu Quang Anh (SN 2006) được mẹ đưa tới điểm thi làm thủ tục. Chị Trang (mẹ Quang Anh) chia sẻ: "Quang Anh là con đầu đi thi tốt nghiệp THPT nên tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, tôi cũng không tạo cho con áp lực phải đạt được điểm số cao nhất, để con có tinh thần thật thoải mái. Dù kết quả của con như thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng rồi".

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi phải bố trí khu vực để túi xách, đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m.

Mai Đức Anh (áo nâu, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ) cùng nhóm bạn xem lại phiếu báo dự thi. Đức Anh cho biết: "Chúng em tự tin môn nào cũng sẽ làm tốt. Suốt thời gian qua, cả nhóm đã chăm chỉ ôn tập. Cách đây 3 hôm, việc ôn tập ở trường mới kết thúc. Dù vậy, em vẫn tự học cho tới sáng nay".

Có mặt từ sớm, Chu Hà An (học sinh trường THPT Chu Văn An) được mẹ đưa đến điểm thi. Hà An cho biết: "Mới tháng trước, em bị tai nạn khiến bàn chân bị lật, phải bó bột và nẹp dài ngày để hồi phục. Dù khó khăn trong đi lại nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc làm bài thi. Em không quá lo lắng vì đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao".

Đúng 14h, thí sinh ổn định tại phòng thi nghe phổ biến quy chế.

Trong buổi chiều nay, các thí sinh được hướng dẫn chi tiết về nội quy, quy chế thi, các giấy tờ bắt buộc phải mang theo trong từng buổi thi, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, khu vực để đồ cá nhân...

Điểm trường THPT Việt Đức có 19 phòng thi, 2 phòng dự phòng, 2 phòng chờ. Cô Nguyễn Bội Quỳnh (Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức) cho hay: "Chúng tôi thay 46 bình cứu hỏa đảm bảo công tác PCCC. Sáng nay đoàn kiểm tra của thành phố đã thử hết các bình cứu hỏa đều đảm bảo chất lượng".

"Chỗ bảo quản đề thi và bài thi, sắp xếp 2 bài tủ: 1 tủ đựng đề thi, 1 tủ đựng bài thi, để các đồng chí làm nhiệm vụ không bị nhầm lẫn. Ở phòng thi: Các bàn thi của thí sinh, chúng tôi đều dán decal, giám thị viết số báo danh và xóa đi. Các phòng thi trang bị đầy đủ, tắt mọi nguồn internet. Có phòng y tế và phòng cách ly. Thí sinh bị ốm có thể làm bài tại phòng cách ly, có sự giám sát của cán bộ. Đến giờ phút này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất", cô Bội Quỳnh cho biết thêm.

Trần Hà Thảo Nguyên (quận Long Biên) đến làm thủ tục với tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Thảo Nguyên chia sẻ: "Ngày mai chắc em sẽ căng thẳng, hồi hộp hơn. Những ngày gần đây, em tập trung ôn tập 2 môn Văn và Toán. Em tự tin nhất môn Văn".

Tại phòng thi, thí sinh được phổ biến về lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống, cách làm bài thi môn ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, cách tô số báo danh, cách tô mã đề… Trường hợp thí sinh có yêu cầu sửa chữa các sai sót trong nội dung phiếu báo thi như họ, tên đệm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh…, cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn cách kê khai, đề nghị chỉnh sửa và nộp lại cho trưởng điểm thi.

Dù thời tiết nắng oi ả, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đợi con phía ngoài cổng trường. Vợ chồng chị Nguyễn Kiều Trang (quận Tây Hồ) chờ con gái út vào làm thủ tục thi. Dự tính thi vào Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức xét tuyển chính. Nhà gần nên hôm nay và ngày mai, cả hai vợ chồng sẽ đưa con đi thi.

Sáng mai (27/6), thí sinh sẽ làm bài môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất. Buổi chiều, các em sẽ làm bài thi Toán. Các bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) hoặc tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) và môn Ngoại ngữ sẽ thi trong ngày 28/6.