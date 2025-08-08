Ông Trump lên tiếng về cuộc gặp với ông Putin để chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga từ chối gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - trong những ngày tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Putin sẽ không thể diễn ra nếu ông Zelensky không có mặt tại bàn đàm phán.

“Mỹ kỳ vọng ông Putin sẽ gặp ông Zelensky để cuộc gặp với ông Trump có thể diễn ra”, quan chức Mỹ nói với phóng viên của hãng tin Kyiv Post tại Washington.

Tuy nhiên, trong những bình luận sau đó với báo chí, ông Trump cho biết Mỹ không có yêu cầu nào như vậy.

Khi được hỏi liệu ông Putin có cần gặp ông Zelensky trước khi gặp nhà lãnh đạo Mỹ hay không, ông Trump trả lời: "Không".

“Ông Putin muốn gặp tôi, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn xung đột”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, ông Trump ngày 6/8 tuyên bố một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin và ông Zelensky nhiều khả năng sẽ "sớm" diễn ra để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Về phần mình, Điện Kremlin hoan nghênh một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và ông Putin nhưng bác bỏ sự tham gia của ông Zelensky. Tổng thống Nga nói rằng “một số điều kiện nhất định” cần phải được đáp ứng, nhưng không giải thích thêm.

“Tôi đã nhắc lại rằng nhìn chung tôi không phản đối điều đó (cuộc gặp), điều đó hoàn toàn có thể… Tuy nhiên, cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định để thực hiện điều đó”, ông Putin nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin "không loại trừ khả năng" gặp ông Zelensky, nhưng yêu cầu "những công việc cần thiết phải được thực hiện ở cấp độ chuyên gia".

Tổng thống Trump hôm 7/8 cũng xác nhận rằng hạn chót 8/8 để Nga đạt được tiến triển hướng tới hòa bình hoặc đối mặt với các biện pháp cứng rắn của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

"Chúng ta sẽ chờ xem ông Putin nói gì. Điều đó tùy thuộc vào ông ấy", ông Trump nói khi được hỏi về hạn chót 8/8.

Theo nguồn tin ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoãn chuyến công du nước ngoài sắp tới để có thể tham dự các cuộc họp tiềm năng với Nga.

Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Tổng thống Zelensky cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên tiềm năng giữa Nga, Mỹ và Ukraine là một trong những chủ đề được thảo luận với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu sau chuyến thăm Nga của Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Moscow đã trao đề xuất ngừng bắn cho Đặc phái viên Witkoff, sau đó ông Trump đã thảo luận đề xuất này với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc điện đàm hôm 6/8. Tuy nhiên, ông Rubio không tiết lộ nội dung các điều khoản trong đề xuất của Moscow.