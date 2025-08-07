IELTS lên ngôi, thay đổi cục diện điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế - Luật

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết năm nay có gần 8.900 thí sinh có IELTS đăng ký xét tuyển vào trường, gấp 3,7 lần so với năm ngoái.

Mức điểm mà nhiều thí sinh đạt được là 5.5-7. Ngoài ra, có khoảng 50 em khác dùng chứng chỉ TOEIC, TOEFL hay Cambridge.

Chứng chỉ này giúp thí sinh được cộng tối đa 1,5 điểm hoặc quy đổi thành 8-10 điểm môn tiếng Anh. Đây được xem là một lợi thế lớn trong bối cảnh mặt bằng chung điểm thi tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT khá thấp do đề thi khó.

Gần 8.900 thí sinh có IELTS đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2025 (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Giải thích nguyên nhân của sự bùng nổ này, ThS Tiến cho hay, một phần do năm nay trường cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm hoặc quy đổi điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ dùng để xét học bạ hoặc ưu tiên tuyển thẳng như năm trước.

Một lý do khác, cũng là một xu hướng đáng chú ý, là điểm thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm nay giảm. Điều này khiến thí sinh có xu hướng dùng chứng chỉ IELTS để "cứu nguy" cho điểm số của mình.

"Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, số lượng thí sinh bổ sung chứng chỉ IELTS tăng gần 2.000 hồ sơ", ông Tiến cho hay.

Với số lượng thí sinh sử dụng IELTS tăng vọt, ông Tiến nhận định đến thời điểm này, có thể dự báo sát hơn, điểm chuẩn của UEL sẽ không giảm nhiều so với năm ngoái.

Bởi mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và toán đều giảm, cùng với đó 5 trong 6 tổ hợp xét tuyển của trường có cả hai môn này, nhưng điểm quy đổi khi thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ thay đổi phần nào cục diện.

“Điểm chuẩn sẽ không còn giảm nhiều như dự báo trước đây", ông Tiến cho hay.

Những ngành hot như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, marketing, luật kinh tế thường có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm sẽ có biến động nhẹ.

Ngược lại, chuẩn đầu vào những ngành mới, ít cạnh tranh có khả năng giảm nhiều hơn như luật dân sự (tiếng Anh), toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính (tiếng Anh), công nghệ tài chính (chương trình Co-op), hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-op).

Với gần 8.900 thí sinh có lợi thế IELTS, trong khi chỉ tiêu chỉ 2.700, cuộc đua vào UEL chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Kinh tế - Luật khoảng 24,39-27,44/30. Ngành Thương mại điện tử lấy đầu vào cao nhất.