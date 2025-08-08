Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8 vừa hình thành trên Biển Đông

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng sớm 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thời điểm này, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc.

Đến 4h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.