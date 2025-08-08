Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí từ ngày 10/8

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thu phí từ 0h ngày 10/8, đối với các đoạn tuyến đã được đưa vào khai thác.

Đơn giá sử dụng cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2.000 đồng/km với xe tiêu chuẩn (ô tô 5 chỗ). Tùy theo loại xe và quãng đường, mức giá sử dụng cao tốc Bến Lức - Long Thành giao động từ 5.300 đồng đến 446.000 đồng.

Mức giá dịch vụ cao tốc Bến Lức - Long Thành theo từng đoạn tuyến (Ảnh: VEC).

Tuy nhiên, cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn còn những đoạn chưa thông xe (đoạn cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh) nên trên thực tế phương tiện chưa thể lưu thông từ điểm đầu đến cuối cao tốc.

Vừa qua, VEC mới thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, gồm đoạn tuyến phía tây từ nút giao TPHCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (21km) và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 (7km).

Ngày 1/4, VEC đã ban hành mức giá sử dụng dịch vụ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành.

Trên tuyến hiện có 6 trạm thu phí với tất cả làn áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng. Hình thức thu phí kín tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng.