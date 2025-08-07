Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT.... trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2025 là mùa thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ tốt nghiệp năm nay giảm nhẹ, vào khoảng 99,21%, tức tương đương gần 9.000 thí sinh.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh tham gia. Tính đến hết ngày 28/7, hệ thống tuyển sinh chung chỉ có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển. Như vậy, có hơn 300.000 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 27%.