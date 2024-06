Xem xét đặc cách cho nữ sinh bị ốm, không thể dự thi tốt nghiệp THPT

Sáng 28/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, sáng nay các thí sinh trên địa bàn làm bài thi một trong hai môn tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Tuy nhiên, tại điểm thi Trường THPT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, một thí sinh nữ bị ốm, không thể tới dự thi.

Em C. được CSGT tới nhà đưa đi cấp cứu sáng nay (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo, ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ CSGT Công an huyện Văn Chấn cùng đoàn thanh niên cơ sở đã đến nhà thí sinh này tại thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ để xác minh.

Tại đây, danh tính thí sinh là em N.T.C. bị mê man, nôn nhiều không thể tham dự kỳ thi, nhà C. chỉ có hai mẹ con nên gặp khó khăn chưa thể tự đi đến bệnh viện ngay.

Nhận thấy C. có dấu hiệu bệnh nghiêm trọng, tổ CSGT đã trực tiếp đưa thí sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ để đảm bảo tính mạng, sức khỏe.

"Mặc dù bị ốm nặng, nhưng ngày hôm qua em C. vẫn cố hoàn thành được 2 môn Văn và Toán. Tuy nhiên tới sáng nay, em C. quá yếu, không thể dự thi tiếp.

Chúng tôi sẽ xem xét, nếu 2 môn Văn và Toán của em C., mỗi môn từ 5 điểm trở lên, Sở sẽ làm thủ tục đặc cách cho em C. được đỗ tốt nghiệp, bởi đây là trường hợp bất khả kháng, em C. bị ốm từ trước", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái thông tin.

Trước đó, sáng 28/6, thông tin từ Hội đồng thi Trường THPT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, sau khi điểm danh, thí sinh N.T.C. vắng mặt không lý do.