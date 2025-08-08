Người đàn ông bất ngờ ngưng tim trong lúc chờ khám bệnh

Ngày 7/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), nam bệnh nhân bị đột quỵ ngay tại bệnh viện trong lúc chờ khám bệnh, đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

Trước đó, ngày 22/7, anh N.M.P. (33 tuổi, trú tại xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám nội tim mạch của bệnh viện, do có biểu hiện mệt và đau tức ngực.

Bệnh nhân P. được sơ cứu ngay tại chỗ sau khi đột quỵ (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Khi vừa vào phòng khám, anh P. bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Nội Tim mạch lập tức ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số oxy trong máu (SpO₂) chỉ dao động 50-70%.

Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định thực hiện loạt cận lâm sàng khẩn cấp như CT ngực, siêu âm tim, xét nghiệm máu…; tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của ban giám đốc bệnh viện cùng các khoa liên quan.

Bệnh nhân P. đã hoàn toàn khỏe mạnh (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả 2 bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn, suy hô hấp nặng (SpO₂ tụt còn 30-40%), huyết áp giảm sâu, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Trước diễn biến nặng, phương án can thiệp nội mạch cấp cứu được chỉ định. Các bác sĩ hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi.

Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, SpO₂ tăng lên 95-97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Đến ngày 7/8, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch, cho biết đây là trường hợp ngưng tuần hoàn - hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch.

“Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn”, bác sĩ Phan Tấn Quang nói.