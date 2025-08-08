Hé lộ thời gian, địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/8, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào ngày 15/8.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau trong vòng vài ngày tới, địa điểm tổ chức hội đàm đã được thống nhất, song sẽ được công bố sau. Ông cũng cho biết các bước chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Theo các nguồn tin, địa điểm tổ chức có thể là một quốc gia vùng Vịnh, nhiều khả năng là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chủ đề chính của cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận lệnh ngừng bắn tại Ukraine cùng các khía cạnh khác liên quan đến giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Putin hôm qua nói rằng UAE có thể là một địa điểm phù hợp cho cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại Moscow với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ông Putin cho hay Nga có “nhiều người bạn” sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sự kiện này, và UAE là một trong số đó.

“Một trong những người bạn của chúng tôi là Tổng thống UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ quyết định sớm, và đây là một trong những nơi khá phù hợp”, ông nói.

Theo truyền thông phương Tây, các trợ lý của Tổng thống Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngay sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Nhà Trắng mô tả chuyến thăm này là “rất hiệu quả” và mở ra hy vọng về một cuộc gặp mang tính đột phá.

Tổng thống Putin xác nhận 2 bên đều thể hiện sự quan tâm đến cuộc gặp. “Ai nói ra điều đó trước không còn quan trọng nữa”, ông nhấn mạnh.

Đặc phái viên Witkoff được cho là đã đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Moscow đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng này.

Khi được hỏi trực tiếp liệu có sẵn sàng gặp ông Zelensky hay không, ông Putin trả lời: “Về tổng thể, tôi không phản đối. Điều đó là có thể. Nhưng cần phải có những điều kiện nhất định”.

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Putin với điều kiện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng tham dự.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột, kể cả trong khuôn khổ đàm phán 3 bên.

“Ukraine không ngại tham gia các cuộc gặp và kỳ vọng phía Nga cũng sẽ thể hiện cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chấm dứt xung đột”, ông nhấn mạnh.