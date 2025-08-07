Học sinh tiểu học cũng sợ "ế"

Mới đây, một nữ phụ huynh người Hàn Quốc - cô Jang Yoon-jeong (45 tuổi) - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô ngỡ ngàng khi nghe các con kể về “áp lực hẹn hò”, dù các con của cô Jang mới chỉ là học sinh tiểu học. Những em học sinh chưa từng “hẹn hò” với bạn nào sẽ bị các bạn khác trêu chọc là “ế bền vững”.

Chuyện “hẹn hò” ở lứa tuổi này cũng khá đơn giản. Các con của Jang cho cô biết rằng những bạn nhận làm “người yêu” của nhau sẽ có những “cuộc hẹn hò” trong giờ ra chơi. Các “cặp đôi” sẽ chơi cùng nhau hoặc chơi chung trong nhóm bạn, nhưng sẽ tỏ ra thân thiết đặc biệt hơn.

Nét tâm lý "lớn sớm" ở các em học sinh tiểu học đang khiến không ít thầy cô và cha mẹ tại Hàn Quốc lo lắng, bối rối (Ảnh minh họa: Focused).

Là một người mẹ, chị Jang Yoon-jeong cho biết bản thân cảm thấy bối rối, khó nghĩ, vì không ngờ thế hệ của con mình phải chịu những thứ áp lực lạ lùng như vậy.

Có những em học sinh tiểu học tự hào khoe với các bạn rằng mình đã có nhiều kinh nghiệm “hẹn hò”. Thực tế, câu chuyện mà chị Jang Yoon-jeong chia sẻ cũng là một hiện tượng đang được giới chuyên gia giáo dục tại Hàn Quốc khá quan tâm.

Giờ đây, ngay cả các em học sinh tiểu học cũng bắt đầu sợ bị gắn mác “ế”. Tâm lý này xuất hiện một phần bởi trẻ em ngày nay được sử dụng thiết bị điện tử từ sớm, các em dễ dàng tiếp xúc với nhiều nội dung tâm lý tình cảm dành cho người lớn. Điều này khiến không ít em hình thành tâm lý “lớn sớm”.

Một phụ huynh nam có tên Kim Joong-whan chia sẻ với tờ tin tức The Korea Herald (Hàn Quốc): “Khi con trai tôi giải thích về áp lực hẹn hò ở tuổi của con, tôi thật sự sốc. Những đứa trẻ tiểu học hiện nay đang gặp vấn đề gì trong quá trình phát triển vậy?”.

Một giáo viên tiểu học giấu tên cho biết cô thường phải tìm cách nói chuyện riêng với một số em học sinh có những biểu hiện thân mật quá đà với nhau, như hôn má, thậm chí hôn môi, hoặc có những động chạm thể hiện tình cảm.

“Học sinh của tôi bàn luận khá thoải mái với nhau về chuyện tình cảm, dù các em còn nhỏ tuổi. Những điều trước đây từng bị coi là nhạy cảm, bây giờ các em nói ra rất tự nhiên”, giáo viên này cho biết.

Chuyên gia giáo dục khuyên phụ huynh nên nhẹ nhàng giúp con có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về chuyện tình cảm (Ảnh minh họa: Focused).

Trong khi một số phụ huynh nhìn nhận những chuyện tình cảm của nhóm học sinh tiểu học vẫn mang nhiều nét ngây thơ, không đáng lo ngại, nhiều phụ huynh khác lại cảm thấy lo lắng, lúng túng. Nhiều phụ huynh cho rằng tâm lý trẻ nhỏ hiện nay phát triển quá nhanh, khiến họ cảm thấy khó nắm bắt.

Một số chuyên gia giáo dục và giáo viên tiểu học tại Hàn Quốc đã lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ huynh cần quan tâm, đồng hành và giáo dục trẻ hiểu đúng về chuyện tình cảm từ sớm.

Các chuyên gia giáo dục giới tính cũng khuyên rằng thay vì la mắng nặng nề, phụ huynh nên nhẹ nhàng giúp con có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về chuyện tình cảm, cũng như những giới hạn nên có về mặt cảm xúc và hành vi với bạn học.

Đặc biệt, cha mẹ và thầy cô không nên mắng nhiếc, chỉ trích trẻ gay gắt vì chuyện tình cảm, mà nên có những định hướng giúp trẻ hiểu đúng về những việc nên làm, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Thực tế, trẻ nhỏ cũng chịu áp lực tâm lý cạnh tranh hoặc đơn giản là hùa theo các bạn, trong khi trẻ chưa thực sự hiểu về những điều mình đang làm. Việc dạy trẻ cách bày tỏ, đón nhận hoặc từ chối những tình cảm không mong muốn theo cách phù hợp dần trở thành một nội dung quan trọng mà nhiều phụ huynh tại Hàn Quốc sẽ cần dạy con ngay từ bậc tiểu học.