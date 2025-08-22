Hai ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30

Lần lọc ảo cuối cùng bắt đầu từ 9h

Theo kế hoạch, từ 9-11h, các đơn vị sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo lần thứ 10.

Đến 12h30, hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 và các trường sẽ tải dữ liệu này về.

Trước 17h, các cơ sở giáo dục sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống.

Như vậy, từ sau 12h30, các trường đã có kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Đây là kế hoạch mới nhất sau khi thời gian công bố điểm chuẩn bị dời lại 2 ngày do Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch lọc ảo.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.

Hệ thống lọc ảo đôi lúc bị chậm, nghẽn, thời gian thực hiện các quy trình kéo dài hơn so với kế hoạch. Quá trình lọc xuất hiện tình trạng “ảo chồng ảo" do năm nay gộp nhiều phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển vào chung hệ thống.

Điều này khiến Bộ GD&ĐT phải tăng từ 6 lần lọc ảo thành 10 lần, các nhóm lọc ảo phía Nam và phía Bắc cũng tăng tương ứng.

Biến động tăng, giảm ngoài dự báo

Nhiều ngành học bất ngờ tăng điểm ngoài dự báo trước đó khiến cho ngay cả những người làm tuyển sinh lâu năm cũng bất ngờ.

Phía Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết khoảng 50% mã ngành xét tuyển vào trường đang tăng điểm chuẩn so với năm ngoái. Đây là điều gây bất ngờ bởi trước đó, trường dự đoán điểm chuẩn giảm.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như: Các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa dự kiến tăng đến 2 điểm, ngành marketing dự kiến tăng 1,5 điểm, ngành dược học tăng nhẹ 0,5 điểm…

Theo tổng quan, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến của nhiều ngành nằm trong khoảng 24-25 điểm, cao nhất tới gần 26,5 điểm (thang điểm 30).

Tương tự, điểm chuẩn của Trường Đại học Công Thương đang ở mức 17-24,5 điểm (thang 30). Các ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là marketing, kinh doanh quốc tế, logistics ở mức tương đương năm ngoái, khoảng 24,5 điểm.

Đáng chú ý, các ngành có điểm chuẩn năm 2024 thấp ở mức khoảng 20 điểm lại đang có dấu hiệu “nóng lên" khi tăng lên khoảng 21,5-22 điểm. Một số ngành tăng như: Điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin,…

Trường Đại học Hùng Vương cũng có ngành tăng mạnh từ 3 đến mức cao nhất là 5 điểm so với năm 2024 như tâm lý học 20 điểm, ngành luật, luật kinh tế lấy điểm 18.

So với mức điểm sàn 12 trường công bố, ngành có điểm chuẩn cao nhất cao hơn điểm sàn đến 8 điểm là ngành tâm lý học.

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết điểm chuẩn của phương thức thi tốt nghiệp THPT dự kiến thấp nhất là 18 điểm, cao nhất lên đến 27 điểm.

Đặc biệt, chuyên ngành quản lý cảng hàng không của ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có mức tăng đột biến, từ 16 điểm năm ngoái lên tới khoảng 21 điểm năm nay, tức là tăng 5 điểm. Hầu hết các ngành khác đều tăng điểm so với năm trước.

Hàng loạt ngành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tăng điểm chuẩn. Ngành sư phạm tiếng Anh dự kiến tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Các ngành kỹ thuật - công nghệ cũng có điểm chuẩn ở mức cao, với hai ngành nổi bật là bán dẫn và tự động hóa.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn một số ngành cao nhất có thể lên đến 29. Trong đó, 2 ngành dự báo điểm chuẩn có thể đạt 29 và trên 29 điểm (trên thang điểm 30/30) là ngành kỹ thuật máy tính, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, cũng có các ngành, các cơ sở giáo dục ghi nhận mức điểm giảm.

Phía Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho hay năm nay điểm chuẩn các ngành hầu hết có biến động, có ngành tăng, giảm điểm chuẩn.

Trong đó, 2 ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 28,6 điểm tiếp tục xuất hiện trong top điểm chuẩn cao năm nay. Ngoài ra, cũng có những “ngôi sao mới" về điểm chuẩn.

Phía Trường Đại học Nha Trang có những ngành giảm tới 3 điểm.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bảng điểm chuẩn của khối ngành quân đội, y dược song nhiều đơn vị phủ nhận thông tin trên, cho biết, trường chưa công bố điểm chuẩn.

Sau 9 lần lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn vào các trường đại học cơ bản được xác định. Song, với tỷ lệ ảo cao cùng nhiều thay đổi khác biệt, không ít cán bộ phụ trách lọc ảo cho rằng “không thật tự tin” với kết quả đưa ra năm nay.

Nhiều trường “ăn chắc" gọi vừa đủ thí sinh, nếu thiếu sẽ xét tuyển bổ sung chứ không dám gọi vượt.

Điểm mới của năm 2025 là các trường đại học sẽ thực hiện quy đổi điểm chuẩn hoặc điểm xét tuyển. Thí sinh cần thực hiện bước tra cứu quy đổi điểm để có kết quả chuẩn xác. Link tra cứu chi tiết xem TẠI ĐÂY.