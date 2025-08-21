Ngành “hot” Học viện Hàng không điểm chuẩn dự kiến 27, ra trường gần 100% có việc làm

ThS Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết sau các đợt lọc ảo, đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn các ngành của trường cơ bản đã hội tụ và có nhiều điều đáng chú ý.

Ông Tùng cho biết, điểm chuẩn của phương thức thi tốt nghiệp THPT dự kiến thấp nhất của học viện năm nay là 18 điểm, cao nhất lên đến 27 điểm.

Đặc biệt, chuyên ngành quản lý cảng hàng không của ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có mức tăng đột biến, từ 16 điểm năm ngoái lên tới khoảng 21 điểm năm nay, tức là tăng 5 điểm. Hầu hết các ngành khác đều tăng điểm so với năm trước.

Ông cho hay, điều này khá bất ngờ bởi trước đó với phổ điểm thi toán, tiếng Anh tốt nghiệp THPT thấp nên trường đã hạ điểm sàn.

ThS Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam tư vấn chọn ngành cho học sinh (Ảnh: HVHK).

Lý giải cho việc điểm chuẩn tăng, ông cho rằng một mặt do không còn trúng tuyển sớm, thí sinh đăng ký số lượng nguyện vọng nhiều hơn.

Mặt khác, việc bỏ giới hạn số tổ hợp xét tuyển (4 tổ hợp/ngành) cũng khiến cơ hội của các thí sinh rộng mở hơn.

Năm nay, trường nhận được gần 21.400 hồ sơ đăng ký với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 37.700.

Ngành quản lý hoạt động bay (chương trình học bằng tiếng Anh) tiếp tục là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Hàng không Việt Nam. Năm nay, điểm chuẩn của ngành này dự kiến là 27 điểm, tăng so với 26 điểm của năm trước.

Ông Tùng cho biết thêm, đây là ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký nhất và được đánh giá là có triển vọng nghề nghiệp rất tốt. Cơ hội việc làm gần như 100%, với mức lương khởi điểm có thể đến 15 triệu đồng/tháng và có thể lên tới 50-60 triệu đồng/tháng với những người có kinh nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là ngành marketing - một ngành học mới được Học viện mở. Mặc dù chỉ tiêu không nhiều, khoảng hơn 60, nhưng tỷ lệ chọi của ngành này lại cao nhất trường lên tới 1/34. Mức điểm chuẩn tuyển sinh năm đầu lên tới 24,5 điểm ngay trong năm đầu tiên tuyển sinh.

Ngoài ra, ông Tùng cũng nhận định các ngành về du lịch, lữ hành năm nay cũng thu hút sự quan tâm của thí sinh và có điểm chuẩn cao 22-23 điểm. Ngược lại, ngành công nghệ thông tin của trường vẫn giữ mức điểm tương đối thấp, khoảng 18 điểm trong 2 năm gần đây.