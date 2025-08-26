Loạt thí sinh trượt oan, trường Sư phạm TPHCM lên tiếng

Hàng loạt thí sinh đang phản ánh những thông báo kết quả tuyển sinh bất thường tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh minh hoạ: NT).

Theo trường, vào ngày 22/8, Trường đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Ngay sau đó, trường tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực.

"Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", nhà trường khẳng định.

Hướng xử lý trên được đưa ra sau khi hàng loạt thí sinh gặp sự cố với quy trình lọc ảo và xác định kết quả trúng tuyển từ phía Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Hàng chục thí sinh, phụ huynh đã gửi phản ánh tới Dân trí trong hai ngày qua về những bất thường trong kết quả trúng tuyển được trường công bố.

Thí sinh T.H. (Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết thừa điểm trúng tuyển vào ngành Hoá học của Trường Đại học Sư phạm TPHCM ở nguyện vọng 3.

H. cho hay khi tra cứu trên cổng xét tuyển của trường, kết quả báo H. đủ điều kiện trúng tuyển. Song, trên cổng của Bộ GD&ĐT lại báo trượt và chuyển xuống trúng tuyển ở nguyện vọng 4 vào Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ.

Không ít thí sinh đứng ngồi không yên khi gặp tình huống như T.H., vì không hiểu sao lại trượt.

Trong khi đó, nhiều thí sinh khác lại vào tình cảnh không đủ điểm trúng tuyển tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng cũng trượt tất cả nguyện vọng sau đó một cách khó hiểu.

Dù trong số này có những thí sinh đạt 25-26 điểm, thừa điểm chuẩn vào các nguyện vọng đã đăng ký phía sau, nhưng vẫn nhận kết quả trượt 100% nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Nguyên nhân được các trường phía sau đưa ra là do khi lọc ảo Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã báo thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng phía trên.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trưa nay, một cuộc họp đã được thiết lập giữa Vụ Giáo dục Đại học và 66 trường để giải quyết sự việc trên.

Dân trí tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ việc.