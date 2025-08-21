ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn 2025, ngành nào cao nhất?

Trong đó, 2 ngành dự báo điểm chuẩn có thể đạt 29 và trên 29 điểm (trên thang điểm 30/30) là ngành kỹ thuật máy tính, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

“Sau khi chạy lọc ảo, kết quả biến động và nhà trường đưa dự đoán khác so với trước là điều bình thường. Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức theo quy định của Bộ GD&ĐT”, đại diện ĐH Bách khoa cho biết.

Trước đó, ngày 18/7, ĐH Bách khoa Hà Nội đã đưa ra mức dự báo điểm trúng tuyển 65 chương trình đào tạo năm 2025.

Trong đó, các ngành như: Kỹ thuật máy tính dự kiến điểm chuẩn 26,5-28/ thang 30; ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo xấp xỉ 28 điểm.

Như vậy so với dự kiến trước đó, các ngành này đều dự kiến tăng khoảng 1 điểm.

Mức điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo hồi trung tuần tháng 7 (Ảnh: M. Hà).

Liên quan đến kết quả lọc ảo, hôm qua (20/8), ĐH Bách khoa Hà Nội phát đi thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc (nhóm XTMB) sẽ được đơn vị này công bố vào 16h thứ sáu, ngày 22/8 tới.

Kế hoạch trên được ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT có yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Số lần lọc ảo chung toàn quốc tăng từ 6 lần lên 10 lần.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 12h30 ngày 22/8, các cơ sở giáo dục tải kết quả lọc ảo lần 10. Như vậy, sau thời điểm 12h30 ngày 22/8, các trường đã có kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.