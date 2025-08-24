Thông tin “thí sinh 29,75 điểm trượt ĐH Ngoại thương” là không chính xác

Vào thời điểm này, khi điểm chuẩn các trường đại học được công bố, không ít thí sinh đã "vỡ mộng" vì trượt nguyện vọng dù đạt điểm cao.

Trái với nhiều dự đoán, điểm chuẩn của các trường đại học top đầu năm nay không giảm mà lại tăng, khiến nhiều thí sinh có điểm số ấn tượng, nếu chủ quan chỉ đăng ký vài nguyện vọng, rất dễ rơi vào cảnh "trắng tay".

Những giờ qua, thông tin một thí sinh nữ đạt 29,75 điểm nhưng trượt Đại học Ngoại thương đã nhanh chóng trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Trường Đại học Ngoại thương, cho biết nhà trường đã rà soát sơ bộ sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi chưa phát hiện dữ liệu nào trùng khớp với thông tin thí sinh đạt 29,75 điểm trượt Đại học Ngoại thương", đại diện nhà trường khẳng định.

Lý giải về trường hợp này, vị này đưa ra hai khả năng: "Có thể, thí sinh đó không đăng ký nguyện vọng vào Đại học Ngoại thương. Hoặc với mức điểm cao như vậy, các em đã trúng tuyển vào một nguyện vọng xếp phía trên trong danh sách đăng ký của mình, và vì thế không còn đủ điều kiện để xét tuyển vào Ngoại thương nữa".

Được biết, năm 2025, điểm chuẩn vào Trường Đại học Ngoại thương từ 24 đến 28,5 điểm. Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm.

Các ngành "hot" khác như Kinh doanh quốc tế, Phân tích dữ liệu kinh doanh cũng có điểm chuẩn lên tới 28 điểm. Các ngành còn lại phổ biến ở mức 25-27 điểm.