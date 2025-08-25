Loạt thí sinh điểm cao trượt 100% nguyện vọng đại học một cách khó hiểu

Trượt 100% nguyện vọng không rõ lý do

Các thí sinh này đều có điểm chung là đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng vì một lỗi nào đó dẫn đến không trúng tuyển vào trường nhưng cũng không thể xét tiếp nguyện vọng phía sau.

Lê Thu Trà (Hà Tĩnh) có điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,75 tổ hợp khối A00. Trà đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn là 25,94. Như vậy Trà trượt nguyện vọng 1. Hệ thống tra cứu của Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng hiển thị kết quả “Không trúng tuyển”.

Điểm của nữ sinh có thể trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Đại học Kinh tế TPHCM. Thế nhưng, trường báo thí sinh không trúng tuyển do đã trúng tuyển nguyện vọng 1.

Trong khi đó, hệ thống của Bộ GD&ĐT thông báo thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng.

Trà khiếu nại với Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng liên hệ bất thành. Nữ sinh không biết làm thế nào để trường “nhả” kết quả trượt cho nguyện vọng dưới tiếp nhận em.

Chỉ trong chiều ngày 25/8, báo Dân trí tiếp nhận thông tin của gần 30 thí sinh có hoàn cảnh tương tự như Lê Thu Trà.

Báo Dân trí tiếp nhận hàng loạt thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng trượt tất cả các nguyện vọng đăng ký (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Kim Ngân có kết quả thi tốt nghiệp THPT khối A00 là 25 điểm, khối C01 là 25,75 điểm. Nữ sinh đăng ký 2 ngành của Trường Đại học Sư phạm TPHCM là Sư phạm toán và Sư phạm tiểu học nhưng đều không đỗ.

Ở nguyện vọng 3 tại Trường Đại học Sài Gòn, nữ sinh đăng ký ngành Giáo dục tiểu học và dư điểm. Điểm chuẩn khối C01 của trường này là 25,12. Tuy nhiên, hệ thống của Trường Đại học Sài Gòn báo Kim Ngân không trúng tuyển do đã trúng tuyển nguyện vọng 1 tại Trường Sư phạm TPHCM.

Cả 8 nguyện vọng dưới Kim Ngân đều dư từ 1 đến 3 điểm xong hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT báo em trượt 100% các trường.

Liên hệ với trường, Kim Ngân được giải thích rằng hệ thống đang lỗi dẫn tới trúng tuyển ảo. Tuy nhiên trường chưa có phương hướng xử lý.

“Nhiều trường đã bắt đầu nhập học. Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải nhập học trước 17h ngày 30/8. Sau 30/8 không nhập học coi như là trượt. Em vô cùng lo lắng, không biết bấu víu vào đâu”, Kim Ngân nghẹn ngào nói.

Anh Thư (Bình Định) cũng xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM theo phương thức đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức, đạt 22,8 điểm tổ hợp C14, chưa tính điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn ngành Anh Thư đăng ký là 21,17. Tuy nhiên, hệ thống tra cứu của trường báo Anh Thư không trúng tuyển.

Giống Lê Thu Trà và Kim Ngân, dù trường Sư phạm báo trượt nhưng các trường ở nguyện vọng dưới lại nhận thông tin Anh Thư đã đỗ phía trên nên kết quả trả về là trượt. Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT báo Anh Thư trượt 100% nguyện vọng.

Kết quả từ đỗ thành trượt

Mai Trang đạt 24 điểm thi tốt nghiệp THPT khối A00 và 23,68 điểm theo phương thức đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Điểm chuẩn ngành Sư phạm tiểu học của trường tại phân hiệu Gia Lai mà Mai Trang đăng ký là 23,67.

Ngày 22/8, thí sinh này tra cứu trên hệ thống của trường và được báo đỗ. Tuy nhiên, sang ngày 24/8, hệ thống lại trả kết quả trượt.

Dù với điểm xét tuyển này, Mai Trang vẫn đỗ các nguyện vọng 5, 6, nhưng hệ thống không ghi nhận kết quả.

Tương tự, Phạm Vân (Gia Lai) có điểm xét tuyển tổ hợp khối C00 là 24,25, đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Điểm chuẩn ngành Vân đăng ký là 24,1. Một người bạn của Vy đạt 24,1 và được báo đỗ, nhưng Vân bị báo trượt.

Vân đăng ký tổng cộng 14 nguyện vọng. Em dư điểm chuẩn ở nguyện vọng 8 và 14 nhưng các trường đều nói Vân đã đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM nên không đủ điều kiện trúng tuyển vào nguyện vọng thấp hơn.

Hàng loạt thí sinh đang phản ánh những thông báo kết quả tuyển sinh bất thường tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh minh hoạ: NT).

Khôi Nguyên là bộ đội xuất ngũ. Nguyên thi tốt nghiệp 3 môn toán, lý, hoá và đạt 22,55 điểm. Nhờ thuộc diện đối tượng ưu tiên, Nguyên được cộng điểm và nâng điểm xét tuyển lên 24,54 điểm.

Nguyên đăng ký Sư phạm tiểu học, điểm chuẩn ngành này là 24,15 điểm. Song, hệ thống báo Nguyên không trúng tuyển. Tình trạng của Nguyên cũng như nhiều thí sinh khác, hệ thống của Bộ GD&ĐT báo trượt tất cả các nguyện vọng.

Thuỷ Tiên (Quảng Bình) đạt 26,5 điểm khối C00, đăng ký ngành Tâm lý học nhưng thiếu điểm. Em dư điểm vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Nhưng trường Sư phạm Huế không xét hồ sơ của Thuỷ Tiên do hệ thống đã báo em đỗ nguyện vọng.

Đây là 8 trong số gần 30 trường hợp liên hệ với báo Dân trí cầu cứu vì thừa điểm vào nhiều nguyện vọng nhưng có nguy cơ trượt tất cả các trường do lỗi hệ thống lọc ảo và hệ thống tuyển sinh.

Chỉ còn 3-5 ngày nữa, nếu các thí sinh không được trả kết quả chính xác để xác nhận nhập học vào các nguyện vọng thấp hơn, cánh cửa đại học sẽ đóng lại với các em trong năm học 2025.

“Con khóc, mẹ khóc, các anh chị em sốt sắng toả đi các trường để xin phương án xử lý nhưng các trường đều nói không thể giúp được gì cho em. Họ phải chờ công văn từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM và ý kiến từ Bộ GD&ĐT. Xin hãy cứu chúng em!”, Thủy Tiên bật khóc nói.

Theo một chuyên gia tuyển sinh tại trường đại học công lập ở TPHCM, năm nay, hiện tượng sai sót trong xử lý nguyện vọng diễn ra ở khá nhiều trường. Trong đó, đơn vị của chuyên gia cũng đã tiếp nhận công văn của trường khác đề nghị tiếp nhận thí sinh vì sai sót trong quá trình lọc ảo.

Lý giải về lỗi điểm cao nhưng trượt 100% nguyện vọng, vị này cho hay có thể do quá trình lọc ảo, trường thay đổi điểm chuẩn ở phút cuối nhưng không cập nhật kịp danh sách trúng tuyển nên hệ thống không thể “nhả" thí sinh cho trường khác tiếp tục xét.

Cũng có thể, trường đã sai sót trong một khâu nào đó dẫn đến điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển không chuẩn xác.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía đại diện tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng chưa thể kết nối.