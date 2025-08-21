"Điểm chuẩn" 25,3 tràn trên mạng dù chưa công bố, nhà trường lên tiếng

Ngày 21/8, trên nhiều diễn đàn liên tục chia sẻ thông tin được cho là điểm chuẩn năm 2025 của một số trường đại học. Trong đó, có thông tin điểm chuẩn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo thông tin này, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành y khoa có mức điểm chuẩn 25,3; ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn 24,8.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Hoài Nam).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về điểm chuẩn được cho là của trường lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thông tin về điểm chuẩn của trường chia sẻ trên nhiều diễn đàn chưa phải là thông tin chính xác.

Đến nay trường chưa công bố điểm chuẩn năm 2025. Thông tin điểm chuẩn của trường sẽ được công bố theo quy định của Bộ GD&ĐT.

“Điểm chuẩn của trường dự kiến sẽ được công bố vào 17h ngày 22/8”, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin thêm.

Năm 2024, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức điểm chuẩn 21,35 đến 26,57, trong đó ngành y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất.

Cùng với đó, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cũng phủ nhận mức điểm chuẩn đang lan truyền trên mạng không phải của nhà trường. Ông cho biết, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ công bố điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong thông báo ngày 20/8 của Bộ GD&ĐT gửi các trường, lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi lại đến 17h ngày 22/8 khi tăng thêm 4 vòng lọc ảo, kết thúc lọc ảo vào 12h30 ngày 22/8.

Lý do kéo dài thời gian lọc ảo là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Đồng thời, các trường cần tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.