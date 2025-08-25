Lại xôn xao thông tin thí sinh đủ điểm đậu Y Dược nhưng hệ thống báo trượt

Ngày 25/8, mạng xã hội xôn xao thông tin thí sinh N.T. (Quảng Ninh) đạt điểm xét tuyển tổ hợp B00 là 20 điểm, bao gồm điểm thi 19,5 điểm và điểm ưu tiên vùng 2-NT 0,5 điểm. Hai nguyện vọng đầu T. đặt vào ngành Y khoa và không đủ điểm trúng tuyển nên hệ thống đã báo trượt.

Nguyện vọng 3, nam sinh đặt vào ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đúng lý thuyết, T. sẽ trúng tuyển vào ngành này.

Tuy nhiên, sáng nay, khi tra cứu hệ thống của Bộ GD&ĐT để xác nhận nhập học, T. ngỡ ngàng khi thấy nguyện vọng này bị đánh trượt.

“Dù em thừa hẳn 1 điểm vào Đại học Y Dược Hà Nội, nhưng thay vì được xét duyệt nguyện vọng 3, hệ thống lại "nhảy cóc" sang nguyện vọng 4 là ngành Điều dưỡng của Đại học Y Dược Thái Nguyên, khiến em hoang mang”, nam sinh cho hay.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Website).

Trả lời nhanh với phóng viên Dân trí về trường hợp này, đại diện Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, thí sinh có thể liên hệ với số điện thoại nóng của nhà trường, sẽ có cán bộ tuyển sinh hướng dẫn và xác nhận lại thông tin của thí sinh.

Trường hợp sau rà soát, xác định thí sinh này đạt mọi tiêu chí trúng tuyển nhưng hệ thống báo sai sót, nếu thí sinh có nguyện vọng vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa để tiếp nhận.

Vị này nhấn mạnh điểm trúng tuyển của thí sinh là pháp lý quan trọng nhất.

Đại diện này cho biết thêm, năm nay có nhiều trường xuất hiện lỗi như trên. Nhà trường cũng đang tiếp nhận thông tin tương tự của các thí sinh khác để tư vấn và giải quyết.

Trước đó, ngày 24/8, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT gửi thông báo tới các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn về điểm trúng tuyển.

Trong đó, Vụ nhấn mạnh: “Đối với thông báo trúng tuyển, đề nghị các cơ sở đào tạo nêu rõ điểm trúng tuyển là căn cứ pháp lý quan trọng nhất, danh sách kèm theo quyết định có thể điều chỉnh nếu phát hiện sai sót”.

Để thí sinh có thể xác nhận nhập học, Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở đào tạo rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển đưa lên hệ thống.

Vụ Giáo dục Đại học yêu cầu tuyệt đối không đưa thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống. Các cơ sở đào tạo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và giải trình (nếu có) đối với danh sách này.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin ngày 24/8, một thí sinh nữ đạt 29,75 điểm nhưng trượt Đại học Ngoại thương đã nhanh chóng trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Trường Đại học Ngoại thương, cho biết nhà trường đã rà soát sơ bộ sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi chưa phát hiện dữ liệu nào trùng khớp với thông tin thí sinh đạt 29,75 điểm trượt Đại học Ngoại thương", đại diện nhà trường khẳng định.