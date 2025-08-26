Chuyện lạ tuyển sinh 2025: Phải viết đơn xin trúng tuyển… dù thừa điểm

Chuyện tưởng như đùa nhưng lại là sự thật trớ trêu đang xảy ra với không ít sĩ tử trong mùa tuyển sinh năm nay. Bao ngày ôn luyện vất vả, bao đêm thức trắng, cuối cùng điểm số cũng đủ để chạm tới cánh cổng đại học mơ ước.

Thế nhưng, hệ thống lại gạch tên các em.

Nỗi đau mang tên “Đơn xin xem xét trúng tuyển”

Những giờ qua, nhiều thí sinh gặp tình huống thừa điểm trúng tuyển nhưng hệ thống báo trượt đang như ngồi trên đống lửa.

Cách đây 4 ngày, khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, không ít thí sinh đã hò reo ăn mừng, thông báo khắp gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm rằng: “Tôi đã đỗ đại học".

Vậy nhưng, chỉ sau ít ngày, khi Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh vào xác nhận nhập học, nhiều em mới “bật ngửa” với dòng chữ: “Trượt".

“Sốc!” - đó là cảm xúc của Nguyễn Tân (Quảng Ninh) và rất nhiều thí sinh khác trong gần 24 giờ qua, kể từ khi Bộ GD&ĐT mở cổng tra cứu. Nỗi hoang mang, lo sợ đã chiếm lấy tâm trí các em, lứa học sinh 2007 đã chịu đủ “bảy nổi ba chìm" để đến ngày gặt hái kết quả.

Kết quả trượt dù đủ điểm chuẩn đã xé tan niềm vui trúng tuyển vừa mới nhen nhóm. Gia đình mất ăn mất ngủ, cả nhà đứng ngồi không yên, bởi lỗi không phải do các em, vậy mà các em phải gánh chịu.

“Em lo lắng, suy sụp, cả gia đình toả đi hỏi khắp nơi để tìm hướng giải quyết. Em cũng đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến nhà trường nhưng trạng thái thuê bao hoặc không ai nhấc máy”, Duy Đức (Đồng Tháp) kể lại.

Khi những thí sinh đủ điểm nhưng trượt oan uổng tìm đến trường để cầu cứu, họ nhận được một yêu cầu tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại xát muối vào trái tim: "Làm đơn xin xem xét".

Đây là yêu cầu của hầu hết các trường và trong số đó, một lá đơn viết sẵn đến từ một trường đại học với những câu chữ vô cảm, xin cứu vớt.

“Trong quá trình xét tuyển đại học 2025, tôi nhận thấy mình phù hợp và đã có kết quả xét thử thỏa mãn với điều kiện nhà trường, hiện tại sau khi có kết quả chính thức nhưng không được như mong đợi, tôi rất mong nhà trường xem xét lại kết quả trúng tuyển của tôi và hỗ trợ cho tôi nhập học.

Kính mong Hội đồng Tuyển sinh trường xem xét, giải quyết cho tôi được trúng tuyển và nhập học trở thành sinh viên của nhà trường.

Tôi cam kết các thông tin và dữ liệu điểm số của tôi là hoàn toàn chính xác, tôi sẽ chấp hành đầy đủ các quy định có liên quan của nhà trường”.

Thật khó để diễn tả cảm giác của các em lúc đó. Hàng năm trời ôn luyện vất vả, điểm thi đạt chuẩn, cứ ngỡ đã chạm tới giấc mơ đại học, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại bị lật đổ bởi một lỗi lầm không phải do mình gây ra. Càng đau đớn hơn, khi các em phải cúi đầu viết đơn, cầu xin thứ vốn dĩ đã thuộc về mình.

"Lỗi không ở các em"

TS Phan Anh, một chuyên gia về giáo dục, đã khẳng định như vậy. Theo ông, đây là lỗi của hệ thống, của quy trình xét tuyển. Thí sinh không có lỗi, vậy cớ sao lại phải chịu thiệt thòi?

TS Phan Anh nhấn mạnh, các trường đại học cần phải rà soát lại nguyện vọng của thí sinh. Nếu các em đủ điểm nhưng bị hệ thống báo trượt, nhà trường phải chủ động liên hệ để giải quyết, đừng bắt các em phải giải trình. Bởi lỗi không phải do các em nên đừng đẩy nỗi đau và sự tổn thương lên vai các em và gia đình một lần nữa.

“Nếu không thể bù đắp tổn hại tinh thần cho các em và gia đình, cũng đừng gây thêm niềm đau và sự bất an", ông Phan Anh cho hay.

Đây là lúc các trường đại học cần thể hiện sự thấu hiểu và trách nhiệm của mình, không chỉ với tư cách là cơ sở đào tạo, mà còn là người đồng hành cùng tương lai của những thế hệ trẻ. Xin đừng để những lá đơn câm lặng trở thành nỗi ám ảnh, và những giọt nước mắt rơi trên trang giấy thành câu chuyện buồn mãi mãi không thể quên.

Lá đơn này không chỉ là một thủ tục hành chính. Nó là biểu tượng của sự bất lực, là bằng chứng cho việc các em đang phải trả giá cho sai lầm của người khác. Nó đã biến niềm tự hào về thành tích học tập trở thành nỗi hổ thẹn, biến khát khao trở thành sinh viên thành một lời cầu xin.

* Tên của thí sinh đã được thay đổi