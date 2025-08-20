Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Link tra cứu quy đổi điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học 2025

Huyên Nguyễn
Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Điểm mới của năm 2025 là các trường đại học sẽ thực hiện quy đổi điểm chuẩn hoặc điểm xét tuyển. Thí sinh cần thực hiện bước tra cứu quy đổi điểm để có kết quả chuẩn xác.

Link tra cứu quy đổi điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học 2025 - 1

Hôm nay, các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ  https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Năm 2025 là năm đầu tiên các trường đại học thực hiện quy đổi điểm tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung. 

Do đó, để chắc chắn trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện thêm một bước tra cứu quy đổi điểm hoặc tra cứu kết quả trúng tuyển.

Các trường đại học cũng đã xây dựng công cụ tra cứu giúp thí sinh dễ dàng quy đổi điểm, kiểm tra thông tin mà không phải rà soát và thay thế số liệu vào công thức một cách thủ công, từ đó thuận lợi trong việc tính toán tương quan điểm số, làm căn cứ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Cơ sở giáo dụcĐường dẫn link tra cứu (Thí sinh sao chép link, sau đó dán vào trình duyệt)
Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK/
Đại học Sư phạm Hà Nộihttps://dxt.hnue.edu.vn/
Đại học Thương Mại https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy
Đại học Kinh tế Quốc dânhttps://courses.neu.edu.vn/iaaa/
Đại học Kinh tế TPHCMhttps://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-nang-cap-cong-cu-quy-doi-tuong-duong-muc-diem-trung-tuyen-tich-hop-diem-cong-diem-uu-tien/
Đại học Ngoại thươnghttps://tuyensinh.ftu.edu.vn/tra-cuu/
Đại học Giao thông vận tải https://quydoiutc.vercel.app
Đại học Khoa học, Thái Nguyênhttps://tuyensinh.tnus.edu.vn/tracuu/
Đại học Mở TPHCMhttps://tsdhm-quydoi-2025mbs.streamlit.app
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - cơ sở TP HCMhttps://ptithcm.edu.vn/quy-doi/quy-doi-diem-chuan.html
Đại học Phenikaahttps://ts-dkxt.phx-smartuni.com/quy-doi-diem
Đại học Đồng Tháphttps://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/quy-doi-diem
Học viện Hàng không Việt Namhttps://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
Đại học Tài chính - Marketinghttps://dms.ufm.edu.vn/user/login
Đại học Tân Tạohttps://ttu.edu.vn/quy-doi-diem-bach-phan-vi/
Học viện An ninh Nhân dânhttps://hvannd.edu.vn/tracuudiem/tinhdiem
Tiếp tục cập nhật 
Dòng sự kiện: Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025