Link tra cứu quy đổi điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học 2025

Hôm nay, các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Năm 2025 là năm đầu tiên các trường đại học thực hiện quy đổi điểm tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung.

Do đó, để chắc chắn trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện thêm một bước tra cứu quy đổi điểm hoặc tra cứu kết quả trúng tuyển.

Các trường đại học cũng đã xây dựng công cụ tra cứu giúp thí sinh dễ dàng quy đổi điểm, kiểm tra thông tin mà không phải rà soát và thay thế số liệu vào công thức một cách thủ công, từ đó thuận lợi trong việc tính toán tương quan điểm số, làm căn cứ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.