Link tra cứu quy đổi điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học 2025
(Dân trí) - Điểm mới của năm 2025 là các trường đại học sẽ thực hiện quy đổi điểm chuẩn hoặc điểm xét tuyển. Thí sinh cần thực hiện bước tra cứu quy đổi điểm để có kết quả chuẩn xác.
Năm 2025 là năm đầu tiên các trường đại học thực hiện quy đổi điểm tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung.
Do đó, để chắc chắn trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện thêm một bước tra cứu quy đổi điểm hoặc tra cứu kết quả trúng tuyển.
Các trường đại học cũng đã xây dựng công cụ tra cứu giúp thí sinh dễ dàng quy đổi điểm, kiểm tra thông tin mà không phải rà soát và thay thế số liệu vào công thức một cách thủ công, từ đó thuận lợi trong việc tính toán tương quan điểm số, làm căn cứ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
|Cơ sở giáo dục
|Đường dẫn link tra cứu (Thí sinh sao chép link, sau đó dán vào trình duyệt)
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK/
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|https://dxt.hnue.edu.vn/
|Đại học Thương Mại
|https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|https://courses.neu.edu.vn/iaaa/
|Đại học Kinh tế TPHCM
|https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-nang-cap-cong-cu-quy-doi-tuong-duong-muc-diem-trung-tuyen-tich-hop-diem-cong-diem-uu-tien/
|Đại học Ngoại thương
|https://tuyensinh.ftu.edu.vn/tra-cuu/
|Đại học Giao thông vận tải
|https://quydoiutc.vercel.app
|Đại học Khoa học, Thái Nguyên
|https://tuyensinh.tnus.edu.vn/tracuu/
|Đại học Mở TPHCM
|https://tsdhm-quydoi-2025mbs.streamlit.app
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - cơ sở TP HCM
|https://ptithcm.edu.vn/quy-doi/quy-doi-diem-chuan.html
|Đại học Phenikaa
|https://ts-dkxt.phx-smartuni.com/quy-doi-diem
|Đại học Đồng Tháp
|https://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/quy-doi-diem
|Học viện Hàng không Việt Nam
|https://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
|Đại học Tài chính - Marketing
|https://dms.ufm.edu.vn/user/login
|Đại học Tân Tạo
|https://ttu.edu.vn/quy-doi-diem-bach-phan-vi/
|Học viện An ninh Nhân dân
|https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/tinhdiem
|Tiếp tục cập nhật