Loạt thí sinh trượt oan trúng tuyển trở lại: Cú sốc đầu đời mãi không quên

Đủ cung bậc cảm giác: Vui sướng, kinh hoàng, lo lắng, hồi hộp

Ánh Hồng (Tây Ninh) vỡ oà hạnh phúc khi nhận thông báo đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng 7, ngành công nghệ thông tin từ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vào chiều qua.

Nữ sinh là một trong số hàng trăm thí sinh “trượt oan" bởi sự cố kỹ thuật xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM đang được xử lý xét trúng tuyển trở lại.

“Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho hay nếu em đồng ý học tại trường, sẽ hướng dẫn em làm thủ tục xác nhận nhập học. Nhận tin này, em vui còn hơn cả đậu nguyện vọng 1”, Hồng chia sẻ.

Nữ sinh cho hay gần một tuần qua là quãng thời gian cô sống trong hoang mang, lo lắng cực độ.

Nhiều thí sinh đã trải qua cảm giác lo lắng khi trông chờ kết quả xử lý sự cố lọc ảo khiến "trượt oan" dù điểm chuẩn cao (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Sau khi các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển hôm 22/8, Hồng tra cứu hệ thống của Trường Đại học Sư phạm TPHCM và bất ngờ khi được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển dù chỉ đạt 24,25 điểm ở tổ hợp A00, dưới mức điểm chuẩn.

“Em vừa mừng, vừa lo vì không hiểu sao trúng tuyển. Em nghĩ rằng năm nay thí sinh không cần đăng ký tổ hợp mà hệ thống sẽ chủ động chọn nhóm nào có điểm cao nhất, vì thế, có thể được đổi phương thức hay tổ hợp nào đó mà em không biết", Hồng chia sẻ. Dẫu vậy, nữ sinh cũng chưa dám thông báo với gia đình.

Suốt quãng thời gian 22-25/8, cô liên tục vào Hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT để tra cứu kết quả chính thức cuối cùng.

“Đợi để tra cứu được đã lâu, song, khoảnh khắc nhìn toàn bộ nguyện vọng bị đánh trượt, mắt em như tối sầm lại. Ngày hôm đó với em kinh khủng lắm", cô gái Tây Ninh kể.

Nguyên ngày, Hồng chỉ khóc, bỏ ăn, cô bị sốc bởi không hiểu tại sao điểm không thấp mà lại trượt hết các nguyện vọng. Cô nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ là học sinh duy nhất trong trường THPT của cô trượt đại học.

Sau đó, Ánh Hồng thấy nhiều thí sinh phản ánh gặp tình trạng tương tự nên đỡ hoảng loạn hơn.

Giống Ánh Hồng, Lê Thu Trà (Hà Tĩnh) cũng trải qua cảm giác đen tối đó ở tuổi 18. Dù ngày hôm qua, quê cô đón mưa bão lớn, sóng chập chờn lúc có lúc không, nhưng cuộc gọi thông báo từ Đại học Kinh tế TPHCM, như mang đến tia nắng ấm sau những ngày đứng ngồi không yên.

Trà kể, 17h chiều qua, đại diện nhà trường cho biết đã tiếp nhận hồ sơ của em chuyển về từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM ở nguyện vọng 1 và đang xem xét điều kiện về điểm trúng tuyển của em vào trường ở nguyện vọng 2. Trước đó, Trà tự tính toán điểm của mình dư so với điểm chuẩn của trường.

“Hiện tại em đã thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày 25 tới giờ, em sống trong cảm giác thấp thỏm. Tối hôm qua em đi ngủ mà người cứ run run vì sợ cứ nhắm mắt là 1.000 điều tiêu cực trong đầu hiện ra”, Trà chia sẻ.

Mặc dù trường Kinh tế TPHCM nói phải xem xét điểm nữa nhưng cảm xúc của Trà đã ổn định hơn rất nhiều.

“Ít nhất em được biết rằng mình sẽ tiếp tục được xét tới các nguyện vọng thấp hơn”, nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ.

Trà nói thêm: “Đây là cú sốc đầu đời mà có lẽ em sẽ nhớ mãi không quên”.

Lê Thu Trà có điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,75 ở tổ hợp khối A00. Trà đặt nguyện vọng 1 vào ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn là 25,94.

Điểm của nữ sinh có thể trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Thế nhưng, những ngày trước đó, trường báo thí sinh không trúng tuyển do đã trúng tuyển nguyện vọng 1.

Khi vào tra cứu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thí sinh nhận kết quả trượt tất cả các nguyện vọng. Rất nhiều thí sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự như Trà.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có nhiều thí sinh đang được các trường đại học liên hệ hỗ trợ giải quyết, song, số này chủ yếu tập trung vào nhóm ngoài sư phạm.

Với các nhóm sư phạm, một số thí sinh được trường thông báo vẫn phải chờ sau thời gian nhập học chính thức đợt 1 như thế nào, bởi trường còn kiểm tra lại chỉ tiêu. Nhóm các ngành sư phạm sẽ khó giải quyết hơn bởi trước đó trường đã gọi đủ chỉ tiêu và đảm bảo xây dựng ngân sách miễn học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt 3,6 triệu/tháng cho nhóm này.

Theo thông tin riêng, có trường tiếp nhận đến hơn 32 sinh viên, chủ yếu ngành sư phạm.

Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh “đỗ thành trượt, trượt thành đỗ”

Không may mắn như các bạn đã có thông tin cơ bản về trúng tuyển trường nào, A.H. (Đồng Nai) cho biết đạt 26,5 điểm khối C00. Em đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, song, không đạt.

Nếu đúng, nữ sinh sẽ trúng tuyển Trường Đại học Đồng Nai nhưng em đã lên hỏi thì trường trả lời không tìm thấy thông tin của thí sinh.

“Em hỏi cả các trường đều cùng chưa tìm ra nguyên nhân. Không biết em đang ở đâu. Em đang làm đơn kiến nghị lên Bộ GD&ĐT để xin xem xét lại”, H. cho hay.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Thông tin từ Trường Đại học Mở TPHCM, trường đã bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 với 18 thí sinh từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về.

Theo nhà trường, những thí sinh có tên trong danh sách trên sẽ làm thủ tục nhập học từ 14h ngày 26/8, không cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.

Ngoài trường hợp của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, một số trường cũng đang nhanh chóng giải quyết, tiếp nhận những trường hợp phát sinh thí sinh trúng tuyển nhưng hệ thống báo trượt.

Một trường đại học cho biết đã nhận được công văn của Trường Đại học Ngoại Thương để xử lý một số thí sinh nhầm điểm chuẩn.

Phía Trường Đại học Thương Mại đã giải quyết hơn 10 trường hợp gặp sự cố tương tự. Các em đều đủ điểm đỗ vào trường nhưng lại trúng tuyển vào trường khác xếp ở sau.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết để xảy ra lỗi là do thao tác kỹ thuật. Trường đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực.

Theo Bộ GD&ĐT, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, cho đến nay hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.

Bộ GD&ĐT khẳng định, tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.